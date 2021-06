Souvenirs du 30e anniversaire de Sonic The Hedgehog .

30 ans aujourd’hui (photo : Sega)

La boîte de réception du mercredi demande pourquoi la visée du contrôle de mouvement n’est pas standard sur les consoles, comme un autre lecteur rapporte le stock de Xbox Series X chez Argos.

Double anniversaire

Alors voici quelque chose qui m’a un peu bouleversé. J’étais tout prêt à écrire aujourd’hui à propos du 30e anniversaire de Sonic The Hedgehog et j’ai découvert que c’était aussi le 25e anniversaire de Super Mario 64 le même jour. Une étrange coïncidence mais penser que seulement cinq ans séparent ces deux jeux est incroyable pour moi.

Les graphismes d’aujourd’hui sont incroyables, mais plus jamais il n’y aura d’amélioration aussi rapide que celle que nous avons vue dans les années 90. Je me souviens avoir pensé que Sonic The Hedgehog avait l’air incroyable quand il est sorti pour la première fois, puis quelques années plus tard, je me souviens d’avoir regardé avec la mâchoire au sol pendant que quelqu’un jouait à Super Mario 64 dans un magasin. Ce passage de la 2D à la 3D est incroyable et chapeau à Nintendo pour avoir tout réussi du premier coup. (Pour ne pas insister sur le même point que les autres, mais pourquoi cela n’a-t-il pas été célébré avec Super Mario 3D All-Stars plutôt que le 35e anniversaire aléatoire de Super Mario Bros. ?)

Je salue cependant les deux jeux, en tant que jalons non seulement dans le jeu de plate-forme, mais dans le jeu dans son ensemble. Sonic The Hedgehog est emblématique, bien sûr, mais entre les deux, je dois dire que Super Mario 64 semble encore plus important avec le recul. Si seulement Nintendo lui avait offert une remasterisation décente…

Onibee

Propriété intellectuelle

Ce sera donc probablement le deuxième projet Superman chez WB Games ? Quel est le pari que celui-ci est annulé dans un an environ ? Cela a été dit plusieurs fois auparavant, mais ils ne semblent tout simplement pas savoir quoi faire de toutes leurs propriétés DC. Plus important encore, ils ne semblent pas s’en soucier et sont clairement heureux de les laisser pourrir, du moins en termes de jeux.

Non pas que Marvel se porte beaucoup mieux, car pendant qu’ils sortent des jeux maintenant, ils ont déjà foiré Avengers et je ne suis pas sûr que Guardians Of The Galaxy sera bien meilleur.

Personnellement, je préférerais que toutes ces sociétés se concentrent sur la création de nouvelles IP pour les jeux. C’est pourquoi je soutiens toujours la PlayStation 5, car ils se sont engagés à créer de nouvelles franchises, ce qui n’est pas quelque chose que j’ai entendu de Microsoft. La pire chose à propos de la dernière génération était le manque de nouvelle IP et j’espère que cette génération compensera cela.

Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si un personnage de 80 ans peut être correctement traduit en jeux si vous créez le vôtre.

Crispin

Jusqu’à épuisement du stock

Juste pour faire écho au fait qu’Argos a semblé conserver un stock local de Xbox Series X un peu plus longtemps que prévu, il vaut donc vraiment la peine de vérifier une collection disponible lorsqu’ils auront leurs réassorts. J’ai remarqué à quelques reprises que ma branche locale avait encore des consoles quelques heures après la publication de l’article de GameCentral, ce qui était une surprise. Tellement surprenant que j’ai failli en acheter un, puis j’ai réalisé que je n’en voulais pas ou n’en avais pas besoin maintenant.

J’ai eu une expérience similaire avec Smyths et la PlayStation 5, donc les réassorts locaux semblent assez prometteurs. Espérons que les problèmes de stock s’atténueront suffisamment pour que tous ceux qui veulent une console puissent l’obtenir. Moi? C’est une carte graphique que je recherche, alors pensez que je suis dégouté pour le prévisible !

Magnumstache

PS: j’ai en fait acheté les deux consoles, les ai scalpées et utilisé les bénéfices pour sceller l’entrée du swing park local (enfin la plupart des bénéfices, j’ai reçu 10 £ en pièces de 1 pence, puis je les ai jetés sur les canards parce que je ne peux pas nager).

Hors de contrôle

J’ai lancé Far Cry 3 sur ma PlayStation 4 après avoir joué à un tas de Turok 2 sur ma Switch et le manque de visée gyroscopique, c’est comme perdre un membre. Je me retrouve constamment à faire des mouvements subtils pour une prise de vue précise. J’imagine que ce n’est pas poussé par les fabricants de consoles ou des tiers car il y a toujours une stigmatisation aux commandes de mouvement après la Wii, Kinect, etc. mais ne peut-il pas être ajouté en option avec peu de coût ou d’effort pour ceux d’entre nous qui le veulent ? Très frustrant.

J’implore tous les lecteurs qui ne l’ont pas essayé de l’essayer, c’est comme passer d’un stick analogique à deux.

ANON

CG : Nous sommes d’accord, nous souhaitons que ce soit une option standard.

Erreur non forcée

Je viens d’acheter le nouveau jeu Sega Olympic 2020 et je m’amuse beaucoup avec, sauf qu’il n’autorise que deux joueurs en multijoueur local, même si sur la boutique Xbox, il est indiqué 2vs2 localement. Je trouve ça juste bizarre pour un jeu multijoueur familial. Cela m’a ensuite fait penser à quels jeux potentiellement géniaux ont été gâchés par des choix de conception idiots qui auraient pu être facilement corrigés ?

L’une qui m’est venue à l’esprit, c’est que j’ai adoré Wave Race 64 sur N64. C’était un pur paradis de course, donc j’attendais avec impatience la suite sur GameCube, pour être ruiné car ils ont fait la course pour obtenir un coup de pouce en faisant des tours, ce qui signifiait que les courses se résumaient à qui a fait le plus de tours plutôt que de prendre la meilleure ligne de course . Il n’y avait pas d’option pour changer cela, je suis donc rapidement revenu à la version N64.

Vous vous demandez si quelqu’un d’autre a des exemples de jeux ruinés à cause d’un choix de conception stupide qui aurait pu être évité ?

Rob

Pas parti ou oublié

J’ai adoré votre entretien avec Taito. Vous aviez raison, en ce qui me concerne, de dire qu’ils étaient oubliés et que les gens pensaient qu’ils avaient disparu. Mais je suis ravi qu’ils ne l’aient pas fait.

Tout comme vous aimez Rainbow Islands, j’adore le Bubble Bobble original et j’ai dû couler des milliards de 10p dans la machine d’arcade, avant de jouer plusieurs de ses itérations sur des machines domestiques. L’une de mes préférées était la version Sega Master System avec ses niveaux supplémentaires pour obtenir une bonne fin, que je connais, mais que je n’ai pas pu atteindre. Cependant, cela ne m’a pas empêché d’essayer.

La version que j’ai le plus jouée était le Commodore Amiga, avec un de mes amis. Nous y avons consacré des heures, mais comme la version Atari ST dont c’était un port, il était horriblement gêné par une mauvaise détection des collisions. Cependant, nous pourrions toujours le terminer ensemble, et c’est ce qu’est Bubble Bobble, non?

Inutile de dire qu’à la fin de l’article se trouvait la vidéo de Bubble Bobble 4 Friends. Je ne savais même pas que cela existait et je viens de rechercher votre avis 7/10, ce qui en vaut la peine à mes yeux. Honnêtement, s’ils veulent faire une collection Taito, dans la veine d’autres classiques comme la collection Sega Mega Drive et le musée Namco, et inclure leurs originaux et remakes, comme ceux de Space Invader, je serai en tête de cette file d’attente .

C’était une super petite interview. Une chance d’en avoir plus ?

À l’E3, vous obtenez normalement certains des gros bonnets, mais j’aimerais en savoir plus sur les développeurs classiques ou les développeurs indépendants bouillonnant sous la surface. Cela surpasserait certaines des gaufres d’entreprise que nous obtenons habituellement et pourrait donner vie à certaines des lumières de la petite industrie des jeux, avec une certaine publicité pour eux aussi.

ZiPPi

CG : Les opportunités d’entretiens ont été très limitées pendant la pandémie ; nous sommes sûrs que vous avez remarqué à quel point il y en avait peu de n’importe quelle source pendant l’E3. Espérons que les choses s’amélioreront au cours des prochains mois, même si cela restera probablement assez limité jusqu’à ce que les voyages internationaux redeviennent monnaie courante. N’oubliez pas non plus la mini-console Taito. Il peut s’avérer difficile de se rendre dans l’Ouest, mais il semble que vous l’apprécieriez.

Pièce d’époque

Il semble que Battlefield et Call Of Duty ne semblent être capables que de faire le réglage WW2 ou dans un avenir proche.

J’ai cependant vraiment apprécié Battlefield Vietnam et il s’est déroulé assez tard après la Seconde Guerre mondiale pour avoir des chars et des armes intéressants et trop tôt avant les missiles à guidage laser, ce qui faisait que conduire des chars au combat semblait être une perspective extrêmement dangereuse (du point de vue du gameplay).

Si c’est l’aspect politique de la mise en place d’un jeu au Vietnam, ne peuvent-ils pas simplement trouver une raison fictive pour mettre en place un jeu dans les années 70 ? !

Sven

Souvenirs spéciaux

Je suis tellement excité qu’Alex Kidd soit là ! Le jeu a été incroyablement spécial pour moi.

Je m’en souviens très bien ; ce matin de Noël en me réveillant pour déballer ma NES que j’avais demandée. Je l’ai déballé impatient de jouer à Mario et Duck Hunt pour voir… Sega.

J’ai souri à mes parents (cachant ma déception initiale) et je l’ai installé sur la télé. Après avoir passé des siècles à chercher la cartouche, j’ai cliqué sur l’interrupteur avec frustration et c’était là.

Alex Kidd s’est allumé, cet écran titre jaune et la musique, oh cette musique. Tellement accrocheur et brillant.

Une fois que j’ai commencé à jouer, j’ai su que c’était l’heure du dîner !

Alex Kidd In Miracle World m’a vu traverser les moments les plus difficiles de ma vie. Le simple fait d’entendre cette musique et de voir ces visuels me ramène à être un enfant sans soucis dans le monde. Cela me rappelle aussi mon oncle décédé qui m’a acheté le Master System.

Je suis au travail maintenant mais devinez à quoi je vais jouer ce soir ? Plus que six heures à parcourir…

Ventilateur Commodore

PS : Un grand merci à GC et à tous ses contributeurs (Inbox, Underbox, Reader’s Features). Mon quotidien ne serait pas le même sans vous tous.

PPS : Où sur ma Xbox Series S puis-je brancher ma manette Master System ? Je demande les pouces du Master System et les mains à l’étroit.

La boîte de réception fonctionne également

Je suis d’accord que le succès de NieR est vraiment surprenant, je n’aurais jamais deviné qu’il deviendrait un tel succès. Bravo à toutes les personnes concernées et roulez sur l’inévitable suite, qu’elle soit encore plus dingue que les originaux !

Gantz

Ces développeurs abandonnés me semblent très naïfs s’ils pensaient que prétendre être impliqué avec Hideo Kojima était une bonne idée. Connaissant certains joueurs, ils ont de la chance qu’un fan fou ne se soit pas présenté dans leurs bureaux ou quelque chose du genre.

Se concentrer

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été inspiré par le lecteur Andee, qui vous demande quelle est votre bande originale de jeu vidéo préférée.

Nous avons présenté des sujets d’actualité similaires à quelques reprises dans le passé afin de garantir que les discussions soient différentes, vos choix musicaux ne peuvent être que ceux des générations actuelles et précédentes (c’est-à-dire PlayStation 4 et 5). Quelle a été votre bande originale préférée de cette période et comment se compare-t-elle à d’autres classiques ?

Écoutez-vous la bande-son séparément du jeu et appréciez-vous l’ensemble ou seulement quelques pistes ? Que pensez-vous des standards actuels de la musique de jeux vidéo et qu’attendez-vous de la nouvelle génération ?

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();