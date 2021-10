« Souvent, ceux qui ne sont pas préparés à avoir un téléphone portable à un âge précoce ne sont pas les enfants, mais aussi les parents »

28/10/2021 à 9h48 CEST

Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau lieu de prédilection de nos enfants, qui à notre époque aurait été le lieu à la mode. Savons-nous ce qu’ils y font, les dangers auxquels ils s’exposent en considérant qu’Internet est une fenêtre ouverte sur le monde, sans filtres ?

L’enseignante, blogueuse et auteure du livre « Réseaux sociaux et mineurs. Guide Pratique & rdquor; María Lázaro lors de notre prochain événement le 13 novembre au Théâtre Lope de Vega (Madrid). Nous avons discuté avec elle pour nous donner un aperçu de ce qu’elle racontera dans sa présentation.

Est-ce que nous, parents, savons vraiment quel est le nouveau lieu préféré de nos enfants, les réseaux sociaux ?Je pense qu’on ne peut pas parler des pères, des mères ou des familles en général, comme si c’était un groupe homogène, parce que ce n’est pas comme ça. Il y a des pères et des mères qui ne savent pas sur quels réseaux sociaux sont leurs enfants, ou quel contenu leurs enfants consomment ou publient sur les réseaux sociaux, car ils perçoivent la technologie comme une barrière à l’entrée et à l’accès, ou ils considèrent que leurs enfants sont « numériques indigènes & rdquor; Ils savent déjà tout et il n’est pas nécessaire de les encadrer ou de les accompagner, ils ne peuvent rien leur apprendre, ou ils ne sont tout simplement pas intéressés par les réseaux sociaux. Il y a aussi des familles qui s’impliquent, explorent les réseaux sociaux et les applications mobiles avec leurs enfants, partagent des idées avec eux. Et surtout, de plus en plus de familles s’inquiètent de l’impact et des conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux, notamment ces dernières semaines, en raison de la Des fuites provenant d’études internes de Facebook qui indiquent que les réseaux sociaux comme Instagram ont un effet négatif sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Dans tous les cas, je recommanderais aux parents d’ouvrir eux-mêmes un profil sur les réseaux sociaux dans lesquels se trouvent leurs enfants, même s’ils n’ont pas l’intention de l’utiliser, même avec un faux nom ou une photo, mais afin de voir et de vérifier de première main quelle est la dynamique et quel contenu y est partagé. Et, aussi, qu’ils s’intéressent au temps que leurs enfants passent sur les réseaux sociaux et à ce qu’ils y font, afin de mieux connaître, non seulement ces plateformes technologiques, mais aussi leurs enfants, et les guider de manière appropriée.

Qu’est-ce qui devrait nous préoccuper le plus dans ce qu’on peut y trouver ?Généralement, Ce qui est le plus inquiétant, ce sont les contenus inappropriés qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux liés au sexting, à la pornographie, au harcèlement mais aussi aux troubles alimentaires ou aux défis viraux dangereux pour la santé. En outre, la possibilité qu’ils contactent des étrangers (généralement des adultes) qui se font passer pour ceux qui ne le sont pas, et la relation en ligne conduit à des abus envers le mineur. Mais également Nous devrions nous préoccuper de la façon dont les informations qu’ils reçoivent via les réseaux sociaux peuvent fausser leur perception de la réalité, N’oublions pas que les adolescents et les jeunes s’informent principalement via les réseaux sociaux, et que ceux-ci tendent à favoriser la polarisation et l’extrémisme. Nous devrions également craindre que ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux leur fasse croire que les directives de comportement et de respect peuvent être différentes dans l’environnement en ligne et hors ligne, et qu’en raison du fait qu’il y a un écran entre les deux, ils peuvent librement sauter le règles de coexistence plus fondamentales.

Nous faisons bien notre rôle, les éduquons-nous à une utilisation responsable ?Nous avons tendance à nous concentrer davantage sur la prévention des risques que sur l’éducation à un usage positif et responsable. Nous accordons plus d’importance à l’alerte sur les dommages possibles qu’à l’amélioration des opportunités qu’ils peuvent offrir. Nous avons tendance à interdire ou à dire ce qu’il ne faut pas faire, au lieu de guider comment en tirer parti, par exemple, pour améliorer la créativité. Nous nous soucions davantage de contrôler, au lieu de les accompagner et de nous impliquer avec nos enfants dans les activités qu’ils développent.Les enfants ont leur premier téléphone portable plus tôt, sont-ils prêts ?Chaque enfant est différent, il n’y a pas d’âge minimum pour utiliser le mobile. Ce qui n’a pas de sens, c’est de lui donner un téléphone portable en pensant que parce qu’il sait déjà activer et appuyer sur les touches et les applications, il sait déjà comment utiliser correctement le mobile. Vous devez accepter avec lui certaines règles, conclure un pacte qui prévoit, par exemple, que vous ne pouvez télécharger aucune application sans demander la permission, ou ouvrir un compte sur un réseau social sans la compagnie des parents, que le mobile est laissé de côté. de la pièce au moment de se coucher et loin de la table aux repas, dîners et autres, se mettre d’accord sur les horaires d’utilisation et sur ce qu’on peut ou ne peut pas faire avec le mobile. Le téléphone portable ne doit pas être considéré comme une récompense ou une punition, il faut faire comprendre à l’enfant que ce n’est pas un jouet, qu’il sert à beaucoup de choses, pas seulement à consommer passivement du contenu, et que ce n’est pas le leur, car s’ils ont un mobile, c’est qu’il y a un adulte qui l’a acheté et qui paie aussi le débit ou la connexion Wi-Fi. À de nombreuses reprises, ceux qui ne sont pas préparés à avoir un téléphone portable à un âge précoce ne sont pas seulement leurs enfants, mais aussi leurs parents.

Nous devons assurer la sécurité de nos enfants, mais comment surveiller ce qu’ils font sur les réseaux, sur Internet sans tomber dans l’espionnage ?La base est la confiance. Mais pour cela, il faut cultiver la confiance dans tous les domaines, pas seulement en ligne ou sur les réseaux sociaux, et dès le plus jeune âge. Et aussi le respect. Faites-leur savoir que nous n’allons pas les espionner, mais que si nous leur demandons de nous montrer ce qu’ils font, publient ou envoient sur les réseaux sociaux, ils doivent nous le montrer. Qu’ils soient également clairs sur le fait que s’ils ont un problème, ils peuvent nous demander de l’aide parce que nous n’allons pas les blâmer ou les gronder, mais vraiment les aider.Il y a quelques jours, The Squid Game faisait l’actualité. De nombreux parents se plaignent que, bien qu’ils ne soient pas autorisés à le voir à la maison, ils le voient à l’extérieur. Avons-nous vraiment le contrôle du contenu que nos enfants consomment ou, comme on dit, ne peuvent pas mettre des portes sur le terrain ?Il est très difficile de contrôler le contenu que nos enfants consomment, car ce qu’ils ne voient pas chez eux, ils peuvent le voir sur celui d’un ami, ou avec le mobile de l’ami. Pour la même raison, Les contrôles parentaux technologiques ne sont pas la solution parfaite – ils peuvent être contournés. Je pense que plus que de leur interdire de voir quelque chose, l’important est de les faire réfléchir sur ce qu’ils veulent voir, et pourquoi ils veulent le voir. Qu’ils pensent et soient conscients des messages que ces contenus leur transmettent, et pourquoi ils devraient les rejeter. Éveiller l’esprit critique dont on parle tant, pour qu’ils commencent à remettre en question les contenus qu’ils consomment, au lieu d’être des spectateurs passifs.