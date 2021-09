Sovryn remet Bitcoin sur son trône ZyCrypto

Publicité





Comme l’histoire de la création était pour le monde, Bitcoin l’était aussi pour la crypto-monnaie. Depuis sa création, Bitcoin a permis d’innombrables innovations. La technologie Blockchain en général, les Altcoins, les NFT et tant d’autres projets doivent tous leur succès au travail de pionnier de Satoshi Nakamoto. La dernière décennie a entraîné l’introduction de la crypto-monnaie dans le courant dominant, ce qui a lentement conduit à une acceptation généralisée de la crypto en tant que pilier de la société.

Cette décennie semble être davantage orientée vers le développement de chaînes déjà existantes et les nouveaux projets semblent axés sur la résolution de problèmes pertinents à mesure que nous nous rapprochons de l’actualisation de la décentralisation et du Web 3.0. La course à la décentralisation, cependant, semble être une de celles dont Bitcoin a été largement exclu. Bien que respecté pour ce qu’il représente et le chemin qu’il a tracé pour les autres, la difficulté de créer sur le réseau de Bitcoin signifie qu’il a pris du retard tandis que d’autres comme Solana, Ethereum et Cardano se rapprochent désormais de la ligne d’arrivée.

Sovryn cherche à changer tout cela. Dans une course où Bitcoin a pris du retard en matière de décentralisation, Sovryn semble être le coup de pouce dont il a besoin pour rattraper son retard et peut-être même dépasser les autres réseaux actuellement devant lui. Entièrement lancé en avril de cette année, Sovryn est un projet visant à apporter une véritable décentralisation à Bitcoin. En utilisant la technologie EVM d’Ethereum, l’équipe Sovryn tente de créer le premier véritable système Defi sur la blockchain de Bitcoin et d’en faire un candidat approprié pour des réseaux tels qu’Ethereum. Financée par des investisseurs tels que Greenfield One, Monday Capital, Pomp, Collider Ventures et d’autres, l’équipe a également obtenu le soutien massif de maîtres de l’industrie comme Anita Posch et Dan Held.

Sovryn semble prêt à prendre Defi d’assaut

Bien qu’il soit facile de rejeter toute équipe de développement cherchant à créer sur la blockchain de Bitcoin en tant que maximaliste avec une vision tunnel, il y a un argument à faire valoir pour eux. Toutes les autres pièces, quelles que soient leurs réalisations, n’ont vraiment l’espace pour faire ce qu’elles font, car Bitcoin a été le pionnier du mouvement. Le problème est survenu lorsque l’innovation qui devait être faite s’est heurtée à l’impossibilité pratique de s’appuyer sur Bitcoin. Cela a conduit à des chemins différents de celui initialement tracé par la pièce pionnière.

Indépendamment de cela, Bitcoin reste la première pièce de monnaie au monde en termes de capitalisation boursière et ses effets insensés sur le marché montrent qu’il est toujours tenu en haute estime par de nombreuses personnes. Il s’agit essentiellement du « dollar américain » du monde de la cryptographie, provoquant d’importants mouvements de prix sur le marché en fonction de ses performances. La quantité d’attention qui lui est manifestement portée montre simplement que si quelqu’un réussissait à bien déplacer Bitcoin dans l’espace DeFi comme l’a fait Ethereum, il récolterait des récompenses infinies.

À cet effet, l’équipe Sovryn pourrait être sur quelque chose de bien ici. En examinant les principaux problèmes de la chaîne, ils ont conçu des solutions pour les contrer. La mise en œuvre de contrats intelligents compatibles EVM, la technologie de rollup d’Ethereum ainsi que l’intégration de la capacité de transition de la racine pivotante sont autant de pas dans la bonne direction. Ces innovations de Sovryn leur permettront, espérons-le, de rendre le réseau Bitcoin abordable, rapide et compatible, trois fonctionnalités qui lui manquent et dont il a désespérément besoin s’il espère suivre le rythme de ses concurrents.

Si cela est correctement fait, le paysage cryptographique actuel et le soutien déjà important de Bitcoin pourraient entraîner une migration de masse vers le réseau, laissant les maximalistes infiniment heureux et Sovryn très réussi.

Avec des fonctionnalités majeures telles que Bitocracy, des ponts décentralisés, Origins Launchpad, FastBTC Relay, Fiat-on-ramy, des options de trading à effet de levier et des prêts adossés à 0% Bitcoin, Sovryn crée un écosystème DeFi holistique sur le réseau Bitcoin pour propulser l’adoption. De plus, le jeton de Sovryn a récemment été répertorié sur la plate-forme mondiale d’échange d’actifs numériques, AscendEX. Les paires de trading $SOV/USDT et $SOV/BTC sont actuellement en direct sur l’échange pour les utilisateurs. Le jeton natif de Sovryn est également actuellement disponible sur l’échange centralisé de Gate.io.

Redonner le contrôle à l’utilisateur

Dans l’état actuel des choses, l’incompatibilité de Bitcoin signifie que l’accès à celui-ci est très centralisé, loin de la vision initiale de Satoshi. Les personnes qui espèrent obtenir Bitcoin doivent généralement passer par des échanges centralisés et des réglementations croissantes signifient que ces échanges pourraient éventuellement être impossibles à distinguer des sociétés financières traditionnelles.

Sovryn cherche à créer un système pour lutter contre cela. Compte tenu des récents développements réglementaires, leur objectif a du poids. Un tel exemple est la «règle de voyage» qui nécessiterait la collecte de beaucoup plus d’informations que nécessaire sur les utilisateurs de crypto-une contradiction directe avec l’objectif d’anonymat et de décentralisation de la crypto.

Bien que la réglementation puisse être une bonne chose car tout système non réglementé peut devenir incontrôlable, un certain équilibre est nécessaire. Reste à voir si Sovryn trouvera cet équilibre, mais s’ils parviennent à trouver un bon compromis entre décentralisation, praticité et sécurité, ils pourraient être exactement ce dont Bitcoin a besoin pour revendiquer la couronne Defi.