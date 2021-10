Sox gagnez et restez en vie ! De plus, les ours ont-ils trouvé leur formule gagnante ?

Jason ouvre avec les White Sox montrant du cœur dans une grande victoire du match 3 pour rester en vie contre les Astros. Il explique pourquoi les Sox ont peut-être appris quelque chose de précieux ce soir et pourquoi des nuits et des atmosphères comme celle-ci valent la peine d’être un fan (00:32). Ensuite, il réagit à la victoire surprenante des Bears à Vegas, dont Bill Lazor méritant quelques accessoires, la défense s’intensifie et pourquoi ils auraient pu trouver une formule gagnante avec Justin Fields (16:47). Enfin, Jason termine avec quelques messages vocaux d’auditeurs sur les White Sox, les Bears, les Bulls et le Sky (34:22).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à Jason sur la ligne d’écoute au 773-359-3103.

Hôte : Jason Goff

Producteur : Steve Ceruti

S’abonner: Spotify