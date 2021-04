“ Soyez audacieux et humble ”: les leçons du parcours d’UiPath alors que la startup “ RPA ” devient publique avec une introduction en bourse de 1,3 milliard de dollars

Daniel Dines, PDG d’UiPath. (Photo d’UiPath)

Les nouvelles: UiPath a réalisé l’une des plus importantes introductions en bourse jamais réalisées pour une société de logiciels américaine, levant 1,3 milliard de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York mercredi. Les actions ont augmenté de 17% à l’ouverture du marché, valorisant la société à 34 milliards de dollars.

Contexte d’UiPath: Fondée en 2005, UiPath développe une technologie appelée Robotic Process Automation, ou RPA. Cela implique des systèmes qui utilisent l’IA pour apprendre, puis prendre en charge les processus logiciels courants et banals et les flux de travail des travailleurs humains.

Le chiffre d’affaires de la société a grimpé de 81% l’année dernière à 607,6 millions de dollars, tandis que les pertes sont tombées à 92,4 millions de dollars, contre 519,9 millions de dollars en 2019. UiPath comptait près de 8 000 clients au 31 janvier, dont 61% du Fortune Global 500. La société a levé près de 2 milliards de dollars. des bailleurs de fonds privés, y compris un tour de série F de 750 millions de dollars en février.

Connexions dans la région de Seattle: UiPath emploie plus de 100 personnes dans un centre de R&D à Bellevue, Washington, à proximité du siège social de Microsoft. Le PDG d’UiPath, Daniel Dines, a précédemment travaillé chez Microsoft pendant près de cinq ans avant de lancer UiPath.

La société de capital-risque de Seattle, Madrona Venture Group, est un investisseur dans UiPath, ayant participé à un tour de série C en 2018. C’est à ce moment-là que le directeur général de Madrona, S. «Soma» Somasegar, ancien chef de la division des développeurs de Microsoft, a rejoint le conseil d’administration de la société.

Dans un article de blog, Somasegar a détaillé les raisons pour lesquelles Madrona a investi – l’orientation client; les tendances séculaires telles que l’automatisation des logiciels; etc. – et a également partagé ses leçons tirées du voyage UiPath. D’après le message:

UiPath a adopté une approche audacieuse d’une empreinte internationale – pour son équipe et pour sa clientèle dès le premier jour. Cela a fini par être un facteur de différenciation fantastique pour UiPath. UiPath avait une approche «d’accaparement des terres» pour capturer à la fois la part d’esprit et la part de marché en réalisant l’opportunité de créer et de diriger une nouvelle catégorie. UiPath avait un appétit incroyable pour grandir et évoluer. À un moment donné, cela est devenu un problème car la culture avait grandi pour «croître à tout prix» et Daniel et son équipe de direction ont fait un excellent travail pour changer cela pour «croître de manière financièrement responsable». UiPath avait une culture dirigée par le fondateur qui était une excellente combinaison de confiance et d’humilité. «Soyez audacieux et humble» est quelque chose que j’ai entendu Daniel mentionner des centaines de fois au cours de ces dernières années.