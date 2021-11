Soyez belle et obtenez 35% de réduction sur ces lunettes intelligentes Razer Anzu

Pour ceux qui cherchent à choisir de nouvelles versions technologiquement améliorées de divers articles, il existe de nombreuses offres incroyables de jeux et de PS5 avant le Black Friday, y compris les lunettes intelligentes Anzu de Razer, qui sont actuellement à 70 $ de moins que leur prix d’origine.

Les lunettes intelligentes de Razer agissent comme des lunettes de soleil de base, avec des filtres de lumière bleue inclus dans les verres pour aider à minimiser la fatigue de vos yeux lorsque vous traînez à l’extérieur, que vous êtes sur l’ordinateur ou que vous regardez la télévision. Les lunettes intelligentes Anzu disposent également d’une connectivité Bluetooth de 60 ms, vous permettant de vous connecter au microphone et aux haut-parleurs intégrés pour passer les mains libres lorsque vous êtes en déplacement.

Économisez 70 $ sur les lunettes intelligentes Razer Anzu

Les lunettes Anzu sont également sensibles au toucher et compatibles avec divers assistants vocaux sur smartphones. Cela signifie que vous pouvez contrôler à peu près tout avec vos lunettes de soleil. L’Anzu aurait également plus de 5 heures d’autonomie, vous devriez donc pouvoir parcourir beaucoup de kilomètres avec les lunettes, peu importe où vous vous trouvez.

Si vous n’êtes pas à la recherche de nouvelles lunettes mais que vous magasinez toujours pour d’autres offres de jeux, il y a encore beaucoup de choses à attendre avant le Black Friday, y compris des ventes sur divers jeux, accessoires et plus encore à mesure que nous nous rapprochons de Black Friday, quand encore plus d’offres commenceront probablement à apparaître.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.