« Soyez conscient » – Haaland a envoyé un avertissement poignant à Man Utd, Man City n’aimera pas

Erling Haaland a reçu un avertissement sévère de son coéquipier du Borussia Dortmund Mats Hummels concernant un transfert potentiel à Manchester United ou Manchester City.

Haaland, 21 ans, est déjà l’un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Depuis son arrivée à Dortmund, le champion norvégien a inscrit 68 buts en 67 sorties. Alors que certains pourraient indiquer que la Bundesliga est comparativement plus faible que la Premier League ou la Liga, le bilan de Haaland en Ligue des champions parle de lui-même.

L’attaquant longiligne a pillé 13 buts en 11 matches de Ligue des champions en jaune et noir. Avant cela, il avait marqué huit sur six pour le RB Salzburg dans un groupe qui comprenait Liverpool et Naples.

En tant que tel, Haaland est lié à la grande majorité des clubs d’élite européens. De plus, sa clause de libération de 68 millions de livres sterling qui s’active l’été prochain l’a rendu abordable pour beaucoup.

Alors que le Real Madrid semble être en pole position, Manchester United et Manchester City serait également dans le mix. En effet, La hiérarchie de United a récemment été révélée être parvenue à un accord concernant l’avenir potentiel de Haaland à Old Trafford.

Cependant, s’adressant au journal allemand Bild, son coéquipier de Dortmund, Hummels, a averti Haaland de ne pas bouger.

Hummels avait été un pilier de Dortmund avant de partir pour le Bayern Munich en 2016.

Et malgré trois titres successifs de Bundesliga en Bavière, Hummels a averti que l’herbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté. En effet, Hummels est revenu à Dortmund trois ans plus tard après avoir chuté dans la hiérarchie.

Hummels a déclaré (via Spox): « Je peux parfaitement le comprendre s’il veut rester! Parce que c’est super à Dortmund, parce qu’il sait ce qu’il a ici. Je n’ai pas perdu espoir qu’il reste longtemps.

« L’herbe en revanche n’est pas toujours plus verte. Il faut vraiment en être conscient dans le football.

« Cela vaut beaucoup si vous avez un bon environnement et que vous vous sentez à l’aise avec les garçons aussi.

« Il faut apprécier ça. Ce n’est pas le cas dans tous les clubs. Nous avons donc beaucoup à offrir à Erling, ce n’est pas comme ça.

Man City s’apprête à faire bouger Haaland

Pendant ce temps, les chefs de Man City auraient rencontré l’agent Mino Raiola en janvier pour discuter de la signature de Haaland.

Après avoir raté Harry Kane cet été, le Times affirme maintenant que City a fait connaître sa priorité de transfert. Ils veulent l’attaquant de Dortmund Haaland, quel qu’en soit le prix.

Ils rencontreront Raiola en janvier pour discuter du potentiel d’un passage estival à Etihad. City pourrait également décrocher le buteur pour un prix réduit, car sa clause de libération de 68 millions de livres sterling s’active en juin.

Le Times écrit que Guardiola cherche désespérément à signer un nouvel attaquant pour remplacer Sergio Aguero. L’Argentin est parti à Barcelone cet été et son successeur reste à trouver.

Les liens de City avec le père de Haaland, Alf-Inge, pourraient s’avérer importants pour la poursuite estivale. Le Norvégien a joué à Manchester entre 2000-2003.

