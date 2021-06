Soyez discipliné face au Covid – The Financial Express

Guleria a déclaré que le troisième pourrait n’être que dans six-huit semaines si un comportement approprié à Covid n’est pas suivi.

Les foules affluant vers les centres commerciaux, les grondements de la circulation sur les autoroutes causés par les véhicules des touristes et la ruée dans les gares suggèrent que les leçons des deux dernières vagues ont été perdues pour les masses. En effet, si l’on se fie aux images de ghats fluviaux remplis de fidèles, il semblerait que les avertissements du directeur de l’AIIMS, Randeep Guleria, concernant une troisième vague ne soient pas du tout pris en compte. Guleria a déclaré que le troisième pourrait n’être que dans six-huit semaines si un comportement approprié à Covid n’est pas suivi.

De plus, l’environnement bénin actuel avant la troisième vague n’aura pas d’importance à moins que la vaccination ne se déroule à un rythme soutenu et que les gens soient disciplinés. Le fait que, au milieu de tout cela, un comportement approprié à Covid – utilisation correcte et cohérente du masque, distanciation, hygiène des mains, etc. commence à regagner du terrain.

Le responsable de l’épidémiologie et des maladies infectieuses de l’ICMR, Samiran Panda, a déclaré au magazine Outlook dans une interview que s’il est difficile de commenter l’inévitabilité de la troisième vague sans prendre en compte divers facteurs, notamment comportementaux et sociaux, une couverture vaccinale accrue et un comportement approprié à Covid. sera d’une importance capitale pour éviter cela.

Alors que de nombreux experts considèrent une étude nationale de séroprévalence comme l’un des facteurs qui guideront notre compréhension des risques d’une troisième vague, de sa gravité et d’autres aspects connexes, l’émergence des variantes Delta et Delta-plus a radicalement perturbé le terrain.

Le fait que Delta – qui est censé avoir des capacités de transmissibilité et d’échappement immunitaire bien plus mortelles que la souche sauvage du SRAS CoV-2 – a remplacé Alpha sur une courte période comme la variante la plus courante au Royaume-Uni, et aurait été en retard La deuxième vague mortelle de l’Inde, y compris les cas « révolutionnaires » (bien qu’en petit nombre) et les réinfections, laisse clairement entendre que l’évolution du virus d’une manière aussi dévastatrice pourrait ne pas être un événement de cygne noir. Dans un tel contexte, l’efficacité des anticorps présents chez l’homme si une variante plus transmissible émergeait devrait toujours sembler une perspective qui donne à réfléchir.

Il est maintenant nécessaire d’appliquer des sanctions strictes en cas de violation des comportements appropriés à Covid, non seulement pour les individus mais également pour les entreprises qui le tolèrent. Par exemple, un restaurant/magasin doit appliquer strictement la distanciation non seulement dans ses locaux mais aussi dans son voisinage immédiat, ou simplement faire face à des fermetures temporaires – de telles mesures peuvent être mises en place grâce à l’utilisation des lois pertinentes spécifiques à l’épidémie.

L’Inde a vacciné (au moins une dose) moins d’un quart de ses adultes jusqu’à présent – la vaccination des personnes de moins de 18 ans ne commencera probablement que d’ici la fin de l’année – et même si nous sommes loin d’être le deuxième – pic de surtension de plus de 4 lakh de nouvelles infections quotidiennes, le potentiel de propagation reste toujours élevé. Si les citoyens et les entreprises ne font pas preuve de la prudence requise – et le gouvernement doit sensibiliser à ce sujet de manière scientifique, en expliquant ce qu’est un comportement approprié dans les moindres détails et ce qui pourrait être une violation dans toute la mesure imaginable – les vies et les les moyens de subsistance pourraient venir pour un autre coup.

