Soyez excité, fans de Transformers, le titre du prochain film a été annoncé et plus

En ce qui concerne la raison pour laquelle le prochain film Transformers s’inspire du canon de Beast Wars, Lorenzo di Bonaventura a déclaré qu’il avait l’impression que les films précédents avaient épuisé le conflit Autobot vs Decepticons, et lui et les autres esprits créatifs voulaient montrer différentes “tribus” de Transformers . Cependant, ne pensez pas que cela signifie qu’il n’y aura pas de personnages des films précédents de Transformers, car il a également été annoncé qu’Optimus Prime et Bumblebee apparaîtront tous les deux dans Rise of the Beasts. Peter Cullen reprendra l’ancien rôle, qui portera son look de génération 1. Lorsqu’il n’est pas sous forme de robot humanoïde, Bumblebee conduira sous sa forme Camaro. Nous retrouverons également Mirage et Arcee, qui sont précédemment apparus dans Dark of the Moon et Bumblebee, respectivement.