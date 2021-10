Soyez flexible avec votre téléphone

Le marché des téléphones pliables en est encore à ses balbutiements à ce stade. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas déjà plus que quelques appareils pliables parmi lesquels choisir. Des téléphones pliables les plus connus comme la gamme Galaxy Z Fold aux offres peut-être moins connues d’entreprises comme Huawei, le marché des téléphones pliables n’est pas aussi déroutant à naviguer que le marché des téléphones économiques, mais il peut toujours être assez rusé.

Il y a quelques éléments clés que vous pouvez surveiller lorsque vous recherchez le meilleur téléphone pliable. Tout d’abord, quel type de pli propose-t-il ? Se plie-t-il vers l’intérieur ou vers l’extérieur ? A quoi ressemble le pli ? Le verre autour du coude est-il stable et sécurisé lorsque vous le pliez ? Ou semble-t-il qu’il pourrait se casser si vous mettez trop de pression dessus ? Vous voudrez également faire attention au type de spécifications de ces appareils. Les téléphones pliables sont encore notoirement chers, surtout par rapport à de nombreux produits phares standard qui sortent aujourd’hui. Donc, obtenir quelque chose qui fonctionne bien est important.

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu’il faut rechercher, il est temps de plonger dans les meilleurs téléphones pliables disponibles en ce moment. Il convient de mentionner qu’il n’y a pas encore d’iPhone pliable, donc si vous êtes un fan d’iOS, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs iPhones pour plus de détails sur ces appareils. Et, finissez par décider que vous n’avez pas besoin d’un appareil pliable, consultez notre guide sur les meilleurs téléphones.

Meilleur ensemble pliable: Samsung Galaxy Z Fold 3

Avantages: Grand écran de 7,6 pouces lorsqu’il est déplié, écran extérieur AMOLED de 6,2 pouces, prise en charge du S Pen

Les inconvénients: Assez épais

En ce qui concerne les téléphones pliables, vous ne pouvez pas faire mieux que le Samsung Galaxy Z Fold 3. S’appuyant sur ce qu’il a appris avec le Z Fold 2, le Z Fold 3 rapproche Samsung de la perfection de la conception du smartphone pliable, qui est une énorme victoire pour quiconque décide de le ramasser.

Le magnifique écran de couverture de 6,2 pouces vous permet de profiter de toutes les choses normales que vous feriez sur un smartphone. Mais, lorsque vous êtes prêt à vraiment améliorer votre jeu, vous pouvez le déplier. Ensuite, vous pourrez profiter d’un écran de près de 8 pouces doté des fonctionnalités AMOLED et couleurs vraies de Samsung. De plus, l’appareil est chargé avec une batterie de 4 400 mAh et prend en charge la charge ultra-rapide de 25 W.

Comme la plupart des téléphones pliables, cependant, le Galaxy Z Fold 3 est livré avec un prix élevé. Il se vend à près de 1800 $ débloqué et sans paiement mensuel. Vous pouvez, bien sûr, réduire cela en le récupérant chez un grand transporteur. Mais vous allez toujours payer un prix élevé pour l’utilisation de ce présentoir pliable.

Le Galaxy Z Fold 3 est également livré avec une caméra sous-écran. Cela peut être un pour ou un contre selon ce que vous pensez de cette technologie en ce moment. Il permet cependant un affichage ininterrompu lorsque le téléphone est complètement déplié. Cela le rend idéal pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Le Z Fold 3 n’est peut-être pas bon marché, mais les caractéristiques et les spécifications font partie de ce qui l’aide à se démarquer avec certains des meilleurs téléphones Android.

Téléphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 3 Prix catalogue : 1 799,99 $ Prix : 1 599,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (11%)

Meilleur clapet pliable : Samsung Galaxy Z Flip3

Avantages: Performances phares des smartphones, grand écran AMOLED de 6,7 pouces

Les inconvénients: La conception du téléphone à clapet n’est pas pour tout le monde, l’écran avant n’est pas aussi utile qu’il pourrait l’être

Là où le Z Fold 3 vise à donner aux utilisateurs un écran massif à utiliser, le Z Flip 3 cherche à ramener la conception classique du téléphone à clapet sans obliger les utilisateurs à abandonner les capacités de leur smartphone.

Équipé d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces à l’intérieur, le Galaxy Z Flip 3 dégage de belles couleurs et visuels lorsque vous l’utilisez. Lorsqu’il n’est pas retourné, il agit comme n’importe quel autre smartphone Samsung, mais le rabat est ce qui le rend vraiment spécial. Vous pouvez facilement soutenir l’appareil à l’aide de l’écran du bas, ce qui vous permet de configurer des caméras selfie, de participer à des appels de vidéoconférence, etc.

L’écran avant n’est pas la chose la plus utile que vous trouverez sur un téléphone. Mais il vous donne accès à des notifications rapides, ainsi qu’à des boutons multimédias faciles à atteindre et à la météo. L’écran avant offre les mêmes commodités que les écrans d’identification de l’appelant, mais pas grand-chose d’autre.

Grâce à la conception pliante, vous pouvez également lancer deux applications à la fois. Cela vous permet de profiter des diverses capacités multitâches du Galaxy Z Flip3 sans avoir à vous battre pour l’espace à l’écran ou à basculer entre les fenêtres d’application.

Téléphone pliable Samsung Galaxy Z Flip 3 Prix catalogue : 999,99 $ Prix : 924,99 $ Vous économisez : 75,00 $ (8%)

Meilleur pliable nostalgique : Motorola Razr 5G

Avantages: Ressemble à un téléphone à rabat Razr à l’ancienne, grande mémoire interne pour les photos et le stockage multimédia

Les inconvénients: Écran extérieur plus petit

Lorsque le Razr original est sorti, ce fut un énorme succès. Maintenant, Motorola cherche à revivre cette popularité avec le Razr 5G, un smartphone flip-like conçu pour offrir une sensation old school avec la nouvelle technologie scolaire.

C’est un mélange intéressant de deux mondes technologiques très différents et un qui s’est avéré assez fructueux pour l’entreprise. Même sans le facteur nostalgie, le Moto Razr 5G est un téléphone pliable solide. Il ressemble et ressemble plus à un téléphone à clapet traditionnel qu’au Z Flip 3, ce qui pourrait apaiser les utilisateurs qui veulent un peu plus de cet ancien design dans leur vie.

Bien que le téléphone soit un concurrent sérieux, il ne remportera pas encore l’or dans aucune catégorie réelle. Pourtant, avec une prise en charge presque universelle de tous les opérateurs et un Snapdragon 765G, le Motorola Razr 5G est loin d’être le pire pliable que vous puissiez trouver, surtout si vous voulez ce coup de nostalgie à chaque fois que vous l’ouvrez.

Motorola Razr 5G Prix catalogue : 1 399,99 $ Prix : 990,16 $ Vous économisez : 409,83 $ (29%)

Meilleur Huawei pliable : Huawei Mate Xs

Avantages: Se replie vers l’extérieur, composé d’un seul écran, grand écran OLED de 8 pouces

Les inconvénients: Pas d’accès à Google Play Store, prise en charge limitée des opérateurs aux États-Unis

Alors que Huawei avait autrefois une position plus forte sur le marché américain (les ventes de téléphones de la société étaient auparavant interdites aux États-Unis), il s’est maintenant davantage penché sur son public international et a du mal à se tenir aussi haut qu’avant. Malgré cela, le Huawei Mate Xs continue d’être un phare de ce dont l’entreprise est capable lorsqu’elle a la chance de briller.

Contrairement aux autres pliables, le Mate Xs est composé d’un seul écran qui se replie vers l’extérieur pour s’étendre. Il est également doté d’un ensemble de caméras 40MP, 16MP et 8MP. Cela signifie que vous pouvez prendre des photos absolument époustouflantes avec cet appareil particulier. Bien sûr, tout cela a un prix, surtout si vous êtes aux États-Unis, où le Huawei Mate Xs n’est pas facilement disponible. Vous ne pouvez même pas l’acheter auprès d’un détaillant direct aux États-Unis pour le moment.

Si vous pouvez ignorer les limites et la nature difficile à acquérir de cet appareil, vous regardez l’un des pliables les plus intéressants du marché.

Prix ​​: Acheter maintenant . peut recevoir une commission