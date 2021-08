Soyez gentil avec Martin Ødegaard

Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour pleurer la fin de la carrière de Martin Ødegaard au Real Madrid, une histoire de ce qui aurait pu être.

Eh bien, au moins certains d’entre nous le sont de toute façon.

Pour une partie des voix toujours importantes sur Twitter, Martin Ødegaard manquait d’ambition ou de “cojones” pour se battre pour sa place au club en premier lieu. Peut-être y a-t-il une part de vérité à cela, même si personnellement, je trouve qu’un tel point de vue manque beaucoup de perspective. Si une telle opinion était isolée des médias sociaux, cela ne vaudrait pas la peine d’être regardé, mais ce n’est pas seulement Twitter. Lorsque le Norvégien est parti pour Arsenal en janvier, Jorge Valdano a immédiatement remis en question le dynamisme du jeune Ødegaard.

“Je suis plus préoccupé par sa mentalité”, a déclaré Valdano à Onda Cero après le départ initial d’Ødegaard pour Londres, “Ce n’est pas digne d’un joueur du Real Madrid de quitter votre place, de ne pas avoir cette patience. Ce n’est pas n’importe quel joueur devant lui. Je suis surpris qu’il quitte le club et laisse sa place à d’autres”, a-t-il conclu.

Aucun fan du Real Madrid ne se réjouira du déroulement de la carrière d’Ødegaard au Bernabéu. Il était censé être un futur leader du club et, même si nous ne voudrions peut-être pas l’admettre maintenant, il était l’un des élèves vedettes de l’équipe jusqu’à son départ de la Real Sociedad en 2019. Pas différent de Dani Carvajal ou Casemiro, Ødegaard était un exemple souvent cité de ce à quoi pourrait ressembler le développement réussi d’un joueur à haut potentiel au Real Madrid. Ses prêts n’étaient pas des destinations parfaites, mais Ødegaard a toujours tiré le meilleur parti des mouvements et, pour les bien informés, il semblait toujours progresser vers l’objectif ultime d’être un premier joueur du Real Madrid.

Ironiquement, ce n’est que depuis qu’il est devenu ce premier joueur de l’équipe en 2019/20 que la perception a tourné au vinaigre. Du point de vue de Martin, il était très heureux à la Real Sociedad et avait hâte de voir l’accord préétabli de deux ans conclu l’été précédent. Il a été rappelé dans la capitale espagnole, une décision sur laquelle il n’avait pas son mot à dire, a raté beaucoup de temps en raison d’une blessure et est revenu à une configuration qui n’avait plus aucun intérêt à l’intégrer dans l’équipe. Pour un joueur du calibre d’Ødegaard, l’un des meilleurs joueurs de Liga la saison dernière, cela a dû être une situation très frustrante de revenir. Son prêt à Arsenal en janvier était probablement l’expression de cette frustration, une tentative de récupérer ce qu’il avait à la Real Sociedad avant que Madrid n’intervienne.

Du point de vue du Real Madrid, le club a pris un risque en rachetant Odegaard en 2015 et a travaillé dur pour le protéger et faire de lui le joueur qui s’est épanoui en 2018/2019. Ils ont fourni la chance promise depuis longtemps au début de la saison dernière et cela n’a pas fonctionné, principalement en raison de la crise de blessure d’Ødegaard. Bien sûr, le Norvégien était une option à Noël que Zidane n’a pas utilisée, mais le contexte est important. La saison de Madrid et l’avenir de Zidane ne tenaient qu’à un fil, le Français avait besoin d’options auxquelles il pouvait faire confiance pour renverser la vapeur et il était quelque peu justifié dans sa prise de décision sur la façon dont le Real a terminé 2020/21. La crise des blessures aurait donné à Ødegaard une chance de jouer, mais il n’était pas intéressé à attendre.

Ceci est, bien sûr, juste une lecture personnelle d’une saga largement rapportée. Personne en dehors des pièces de cette histoire n’aura jamais accès au contexte complet. Ce que nous pouvons considérer comme un fait maintenant, c’est que les lignes de bataille pour ce transfert ont été tracées il y a des mois. Les six premiers mois de 2019/20 ont eu un mot définitif sur la carrière d’Ødegaard au Real Madrid et les deux parties porteront des griefs sur la façon dont les choses se sont terminées. Ni l’un ni l’autre ne se sépareront à 100%.

Ayant rejoint le club à un si jeune âge, Ødegaard est pratiquement diplômé de cantera et le voir partir suscite des sentiments familiers. D’un côté, tu es déçu qu’un avenir n’ait pu se dessiner entre les deux parties, mais de l’autre tu es content de voir un jeune joueur s’épanouir ailleurs. Ødegaard devrait faire partie de ce genre de diplômés malgré les questions sur sa mentalité ou son appétit pour un défi. Rejoindre l’une des plus grandes équipes d’Europe à 15 ans, protéger vos performances d’un examen minutieux des médias et passer du football espagnol de troisième niveau à l’un des meilleurs créateurs de la ligue il y a deux saisons est un défi. Quitter le Real Madrid tôt, mais avec des griefs relativement compréhensibles, ne reflète que l’impatience d’Ødegaard de se hisser au plus haut niveau, que Madrid soit damné.

Si tout se passait, on s’attendrait à ce que les chemins de Martin et de Madrid se croisent à nouveau.