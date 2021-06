Soyez gentil avec Matthew Perry .

Matthew Perry va bien, merci beaucoup. C’est ce que dit le réalisateur de “Friends: The Reunion”, qui souhaite que les gens cessent d’être “méchant” envers l’acteur.

Le membre de la distribution “Friends” Matt LeBlanc a également généré beaucoup de buzz après qu’il soit devenu viral pour une pose particulière qu’il a prise lors de la récente spéciale HBO Max.

Les fans ont fait part de leurs inquiétudes quant à la santé de Perry après que l’acteur ait semblé brouiller son discours pendant l’émission, qui a été tournée sur deux jours en avril et a commencé à être diffusée la semaine dernière. Une source a déclaré plus tard que Perry avait subi des soins dentaires d’urgence juste avant le début du tournage.

“Il était génial”, a déclaré le réalisateur Ben Winston au Hollywood Reporter dans un article publié samedi. « Les gens peuvent parfois être méchants. J’aimerais qu’ils ne le soient pas. J’ai adoré travailler avec lui. C’est un homme brillamment drôle et j’ai pensé qu’il avait d’excellentes répliques dans la série.

Pendant ce temps, les fans de “Friends” sur Twitter en Irlande et en Angleterre ont déclaré que LeBlanc, qui jouait Joey Tribbiani, était l’oncle – ou le père de tout le monde. On dirait que ses bras croisés et sa chemise à manches courtes rayée ont touché une corde sensible à travers l’étang en Irlande et en Angleterre.

“Matt LeBlanc est votre oncle lors d’un mariage qui vous achète trop de bières et mélange votre nom avec celui de vos frères et sœurs tout en roulant des yeux avec amour vers votre tante qui agite ivrement vers Dancing Queen”, a tweeté un producteur et interprète de musique irlandais.

“Qui l’a porté le mieux, #mattleblanc ou mon père ??!!”, a tweeté une femme de Leitrim, en Irlande, qui a inclus une comparaison côte à côte d’une précision folle des deux hommes.

“Matt LeBlanc ressemble au papa à Noël qui est heureux de vous voir ouvrir vos cadeaux même s’il ne sait pas ce que c’est parce que votre maman les a tous”, a écrit un Londonien.

“Matt le blanc ressemble à un gars avec qui vous finiriez par avoir une conversation profonde dans le bar des résidents après un mariage. dix pintes de profondeur et il vous donne les meilleurs conseils que vous n’aurez jamais. vous ne le rencontrerez plus jamais, mais sa sage sagesse vous accompagnera pour toujours. un gentleman », a tweeté un gars qui a donné son emplacement à la fois à Londres et à Cork.

Et encore un autre a tweeté: “Matt LeBlanc ressemble à un chauffeur de minibus assis dans le hall d’un hôtel de Westport le dimanche matin après un week-end de cerf pour ramener les gars à travers le pays.”

« Vous avez payé COMBIEN ? Tu aurais dû m’appeler. Je connais un gars qui l’aurait fait pour la moitié de ça. #mattleblanc », a déclaré une femme de Dublin.

En outre, une autre note de l’article du Hollywood Reporter : Lorsqu’on lui a demandé si les prises de vue internationales lors de la réunion étaient un moyen de répondre aux critiques concernant le manque de diversité dans “Friends”, qui a duré de 1994 à 2004, le réalisateur Winston a dit un non catégorique.

“En faisant les recherches pour cette émission, vous entendez que c’était l’émission n ° 1 en Inde et au Ghana”, a-t-il déclaré. «C’est fou pour moi qu’un spectacle qui a été écrit et joué en 1994, il y ait une femme de 20 ans au Ghana qui dit que cela a changé sa vie. Et ma nièce de 9 ans à Londres peut citer chaque ligne de l’émission.

“Ça vient de là.”

