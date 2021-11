Soyez gourmand avec DiDi Stock quand les autres ont peur

Le marché immobilier chinois continue de peser sur le sentiment des marchés au sens large. Cependant, les plus grosses victimes sont les entreprises chinoises cotées sur les bourses américaines. En raison de la pression réglementaire des deux côtés, les actionnaires prennent leurs bénéfices et cherchent à investir leur capital ailleurs. Dans ce contexte, il est logique que Ai-je (NYSE :AI-JE), qui possède la plus grande plate-forme de covoiturage de Chine, est en difficulté. Mais ces facteurs n’affectent que de manière aiguë le stock de DIDI.

Les actions de DiDi ont commencé à se négocier à 16,65 $ par action le 30 juin, en hausse d’environ 19 % par rapport au prix d’offre de 14 $ par action. Il a terminé la journée de négociation à 14,14 $, pour une capitalisation boursière de 67,8 milliards de dollars. Ce fut un début très fort et a résisté au modèle des titans tels que Uber (NYSE :UBER) et Lyft (NASDAQ :LYFT) qui ont tous deux clôturé dans le rouge lors de leur premier jour de bourse.

À ses débuts, la valeur du stock de DIDI a augmenté en partie grâce à la demande accrue de services de covoiturage et à la baisse des cas de Covid-19. Il est également important de se rappeler que l’entreprise opère dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine. Un pays dont la classe moyenne continue de croître à pas de géant. Ainsi, DiDi devrait avoir une clientèle potentielle en constante expansion.

Cependant, alors qu’il y avait beaucoup de tapage autour du stock de DIDI, il a été écourté lorsque les régulateurs chinois ont accru la pression sur les entreprises de covoiturage. En juillet, la Cyberspace Administration of China (CAC) a déclaré que des représentants de sept départements avaient envoyé des équipes sur place pour effectuer un examen de cybersécurité du géant du transport. Plus récemment, le ministère chinois des Transports a convoqué et interrogé 11 entreprises de covoiturage en lien avec des comportements non conformes.

Tout cela est une cause légitime de panique. Cependant, gardez à l’esprit que les régulateurs chinois finiront par desserrer l’étau. DiDi a trop de succès pour qu’ils ne le fassent pas.

Les actions chinoises finiront par rebondir

Les Evergrande (OTCMKTS :EGRNF) la crise de liquidité et la pression réglementaire croissante contribuent à un environnement tendu pour les actions chinoises. De nombreux noms notables sont dans le rouge. Naturellement, toute entreprise du mauvais côté des régulateurs chinois sera confrontée à la colère des investisseurs. Par conséquent, DiDi est rapidement devenu l’une des pires introductions en bourse de cette année.

Alors que les régulateurs chinois se concentrent davantage sur l’entreprise, le titre s’est effondré. Il a trouvé un support autour de 7 $. Mais il n’y a pas grand-chose d’autre à se réjouir.

Comme mentionné précédemment, les régulateurs de l’État chinois ont récemment fait appel à 11 entreprises de covoiturage pour des entretiens, dont DiDi, concernant un « comportement illégal ». Plus précisément, l’embarquement allégué de conducteurs et de véhicules non approuvés. Mais la plus grande préoccupation des régulateurs et des responsables chinois est peut-être la question de la souveraineté des données. D’où l’examen susmentionné de la cybersécurité de DiDi par le CAC.

Malheureusement, cet examen réglementaire affecte négativement les entreprises spatiales de covoiturage en Chine. DiDi, qui détient environ 90 % des parts de marché en Chine, a été contraint d’arrêter les inscriptions de nouveaux utilisateurs en juillet. Cela ne pouvait pas arriver à une pire occasion pour le géant de la course.

DiDi a été déficitaire pendant des années. Au premier trimestre 2021, après avoir annoncé une forte croissance et une augmentation des revenus, elle avait finalement réalisé son premier bénéfice d’exploitation (30 millions de dollars) depuis le premier trimestre de 2018. Et avec le retour progressif des gens à la routine, les entreprises de covoiturage devraient en bénéficier massivement.

Mais tout cela a été écourté.

La lumière au bout du tunnel

Bien que la plupart des analystes boursiers brossent un tableau sombre des actions DIDI, il existe certaines doublures argentées.

Les régulateurs ont infligé une amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba (NYSE :BABA) plus tôt cette année après qu’une enquête approfondie ait déterminé que la société avait abusé de sa position sur le marché. En réponse, les marchés ont éclaté.

Cela peut sembler étrange, mais cela a un sens particulier.

Les analystes et les investisseurs pensaient que l’amende et les répercussions seraient beaucoup plus sévères. Plus important encore, cela indique que les régulateurs comprennent les effets que leurs actions auront sur les marchés. D’ailleurs, c’est aussi pourquoi la crise d’Evergrande ne risque pas de devenir un autre Lehman Brothers.

Toute activité réglementaire potentielle n’essaiera pas de nuire à DiDi dans la mesure où elle fermera. Et à un moment donné, une fois que l’entreprise se sera conformée à la réglementation sur les données, l’interdiction des nouvelles inscriptions sera levée. Mon collègue Will Ashworth insiste sur le fait que ce sera un excellent catalyseur pour le stock DIDI.

En fait, c’est exactement le genre de catalyseur que les taureaux attendent.

L’action DIDI se négocie à un prix très avantageux

Les entreprises chinoises opèrent dans un environnement réglementaire unique où les agences gouvernementales ont un rôle démesuré sur les marchés. Cependant, rien n’indique que ces régulateurs veuillent limiter ou freiner les entreprises lucratives. Et pour le moment, Pékin et Washington mènent la guerre commerciale de manière nuancée.

Malheureusement, cela entraîne des difficultés pour les entreprises chinoises cotées sur les bourses américaines. L’Amérique demande à ces entreprises de divulguer le risque d’ingérence du gouvernement chinois dans leurs activités. Cela a à son tour empêché les entreprises technologiques américaines de faire des affaires avec certaines entreprises chinoises.

Pendant ce temps, la Chine s’engage à sévir contre les entreprises nationales qui deviennent publiques sur les bourses américaines, ce qui représente une aubaine pour Hong Kong. Une fois la poussière retombée, cependant, les actions chinoises négociées aux États-Unis comme DIDI feront un retour. Cependant, pour le moment, l’action DIDI se négocie avec une décote considérable par rapport aux bénéfices futurs.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.