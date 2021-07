Soyez gourmand avec les actions NIO pendant que le reste du marché a peur

NIO (NYSE :NIO) l’action a chuté d’environ 14% au cours de la semaine dernière, car les craintes liées à un ralentissement économique plus large entravent le sentiment haussier sur l’action NIO. Regardez autour de vous : la demande refoulée des consommateurs diminue et les variantes de Covid-19 provoquent des blocages sporadiques dans le monde.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Mais considérez cette baisse comme une opportunité d’achat favorable.

Nous nous dirigeons vers un environnement économique « Boucle d’or » qui favorisera Nio (NYSE :NIO).

Qu’entendons-nous par là? Eh bien, la croissance économique ralentira juste assez pour faire baisser les rendements obligataires et soutenir un multiple de valorisation plus important sur l’action NIO. Mais cela ne suffira pas à faire dérailler les dépenses de consommation ou à renverser le virage imparable vers les véhicules électriques. La croissance économique ne ralentira ni trop ni trop peu.

Ainsi, au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que Nio bénéficiera grandement d’un double vent arrière de fortes livraisons et d’une expansion multiple. Le premier s’explique par le passage aux véhicules électriques et aux faibles taux, tandis que le second résulte de rendements plus faibles. Ces deux éléments conduisent à un cours de l’action NIO plus élevé.

La pénurie de semi-conducteurs a fait chuter les livraisons de Nio en avril et en mai, mais avec la crise des rémissions, les perspectives de livraison de Nio sont à nouveau brillantes. D’une part, les volumes de livraison de Nio en juin ont augmenté de 20 % d’un mois à l’autre.

Pour ajouter encore un autre catalyseur au mélange, Nio s’étendra en Europe au second semestre 2021. Et l’Europe n’est que le début de son processus d’expansion mondiale.

Résultat net sur les actions NIO

Nous nous attendons à ce que cette récente tendance à la hausse des volumes de livraison persiste. Et quand c’est le cas, il s’accompagnera d’une extension multiple pour augmenter le stock de NIO.

Nous envisageons des niveaux de 70 $ d’ici la fin de l’année. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir cet objectif de cours.

Nio n’est que l’un de mes meilleurs choix dans le monde de la mobilité de nouvelle génération. Oui, à long terme, l’action NIO générera de gros rendements pour les investisseurs, mais c’est loin d’être la seule action à hypercroissance sur mon radar.

En fait, dans ma lettre électronique gratuite, Investissement en hypercroissance, je couvre chaque jour les mégatendances émergentes et les sélections d’actions à haut risque et à haut rendement. En devenant abonné, vous n’aurez jamais à payer un centime et vous obtiendrez toujours des informations de haute qualité sur un certain nombre de thèmes et de choix de marché qui pourraient vous rapporter une tonne d’argent à court ou à long terme.

Et en vous inscrivant aujourd’hui, vous recevrez également mon dernier rapport de recherche, 11 actions de VE à acheter pour 2021.

Intéressé? Cliquez simplement ici et vous êtes sur la bonne voie pour recevoir votre premier numéro directement dans votre boîte de réception. Recherchez-le chaque jour à 7 h 30, heure de l’Est.

Bon investissement.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.