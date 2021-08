Soyez heureux avec Marie Kondo ! : le gourou qui vous apprend à ranger votre maison revient sur Netflix | Divertissement

in

Après avoir révolutionné la vie des téléspectateurs, le célèbre architecte d’intérieur revient avec Be Happy with Marie Kondo !

Tout ce qui triomphe sur Netflix ne sont pas des séries ou des films, il y a ceux qui s’assoient pour regarder d’autres types de contenu sur la plateforme et aussi apprendre avec eux. Le cas de Marie Kondo en est l’un des meilleurs exemples, un programme qui est devenu un phénomène lorsque son nom a commencé à sonner et qui revient maintenant.

En réalité, on ne sait pas trop ce qui a le plus plu lors de sa rencontre avec Marie Kondo, si elle a mis de l’ordre dans les maisons désastreuses qu’elle a visitées ou ses méthodes particulières qui l’ont mise en relation avec les maisons, les sensations que les espaces et les objets lui a transmis.

Parmi ses propositions, il y a l’idée de se débarrasser de tout ce qui reste et d’apprendre à mieux ranger et organiser le reste, quelque chose de valable pour n’importe quelle pièce, mais aussi lors de la préparation de votre valise. Une fois tout ce qui a été appris avec la première saison, revient avec une nouvelle mini-série documentaire.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

On dirait être heureux avec Marie Kondo ! maintient en général la formule connue de tous et le gourou de l’organisation devra faire face à des foyers entre désastreux et amélio perspective vitale pour avoir l’esprit tranquille à la maison.

Cela faisait deux ans que Netflix nous avait tous surpris avec Marie Kondo et je me demandais s’ils n’avaient pas rallongé la formule. Il semble que l’attente soit terminée et ils veulent commencer le nouveau cours fort en ajouter cette première à la cinquième saison de La casa de papel qui démarre vendredi prochain.

Nous avons peu de doute que Soyez heureux avec Marie Kondo ! Ce sera un succès, et aujourd’hui vous pouvez en profiter sur Netflix. Vous verrez comment dès que vous commencez avec le premier épisode que vous avez envie de voir le reste de la saison, et peut-être de réorganiser sa maison.