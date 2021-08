Soyez motivé pour une collaboration Animal Crossing X Puma

in

Image : Puma / Nintendo

Le compte Twitter officiel de Puma a annoncé une collaboration à venir entre la marque de vêtements de sport et Animal Crossing de Nintendo, une jolie petite série de simulations de vie dont vous avez peut-être entendu parler. La dernière entrée publiée pour Nintendo Switch en Marc—

Ah, vous savez ce qu’est Animal Crossing. La vraie question est de savoir ce que cette image de teaser remplie d’animaux pourrait exactement laisser présager…

👀 pic.twitter.com/oPsEzWHYYo— PUMA (@PUMA) 26 août 2021

On va aller avec des baskets. C’est toujours des baskets, non ? C’était des baskets quand ils ont taquiné la collaboration Tetris X Puma, c’était des baskets avec la collaboration Puma X NES, et c’était aussi des baskets quand ils ont fait une gamme de crossovers Mario. Il serait idiot de s’attendre à des pizzas ou des parapluies ou quelque chose du genre.

Nintendo vient de citer l’image de Puma en ajoutant la ligne “Quelque chose de nouveau est à l’horizon”, donc nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons un aperçu des chaussures entrantes. On croise les doigts pour quelque chose de raton laveur. Baskets Timmy et Tommy FTW.

