Soyez patient, car GE Stock ne restera pas bloqué à 100 $ par action pour toujours

Tout comme en septembre et plusieurs mois avant cela, jusqu’à présent en octobre, General Electric (NYSE :GE) a été bloqué au neutre. Rebondissant entre 100 $ et 105 $ par action, les investisseurs ne sont toujours pas disposés à envoyer les actions de GE à des prix plus élevés.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Dans une certaine mesure, cela a du sens. Le PDG Larry Culp a progressé dans son redressement. Mais quelque chose d’autre doit se produire qui est en grande partie hors du contrôle de Culp : un rétablissement complet pour l’unité d’aviation de GE.

Tant que les compagnies aériennes ne seront pas « revenues à la normale », ne vous attendez pas à la même chose pour cette unité phare. Cela dit, les investisseurs sont peut-être actuellement un peu trop pessimistes.

Cela n’arrivera peut-être pas demain, la semaine prochaine ou même le mois prochain. C’est peut-être bien avant le retour à la normale pour l’aviation que les actions de General Electric se dirigent vers des prix plus élevés.

Mais au cours de la prochaine année, des améliorations lentes et régulières (avec l’aviation, le redressement global et les efforts de Culp pour en faire une entreprise allégée) pourraient entraîner des gains lents et réguliers. Les investisseurs qui l’achètent aujourd’hui pourraient voir leur patience récompensée.

GE Stock et de nouveaux progrès avec son redressement

Comme je l’ai dit en août, il est encore trop tôt pour dire que Larry Culp a réussi à réparer tout ce qui afflige General Electric. Mais compte tenu de ses mesures de réduction des coûts et de cession, il est difficile de nier qu’il a fait avancer les choses dans la bonne direction.

Par exemple, la réduction des coûts a probablement joué un rôle dans sa capacité à relever ses prévisions de flux de trésorerie disponibles en 2021. Les perspectives prévoient désormais que ce chiffre se situe entre 3,5 et 5 milliards de dollars.

Quant à la vente d’actifs non essentiels, comme la vente de son activité d’ampoules électriques ou la vente en attente de son unité de turbines nucléaires, le déchargement de ces activités aide l’entreprise et, par extension, les actions de GE, de plusieurs manières.

La vente d’activités non stratégiques a permis de lever des milliards de liquidités, permettant au géant industriel de désendetter son bilan. En référence à la vente de turbines nucléaires, l’analyste de BofA Andrew Obin a noté que cette dernière cession « accélérerait modestement les progrès de GE sur les marges FCF, le désendettement et le repositionnement stratégique ».

Cela peut se faire lentement. Mais les grands changements de Culp chez General Electric ont un effet positif, et pas seulement pour les résultats de cette année ou en 2022. Comme l’a noté Joseph O’Dea de Wells Fargo, dans une prise de position par ailleurs « sur la clôture », la société pourrait voir une nouvelle amélioration de son cash-flow libre. Selon l’analyste, les flux de trésorerie disponibles en 2023 pourraient s’élever à environ 7 milliards de dollars. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux projections de 2021 mentionnées ci-dessus. Il dépasse également les 606 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles générés en 2020.

Le long chemin du retour à la normale pour l’aviation

Bien sûr, même si la situation s’améliore pour le stock de GE, il est toujours confronté à l’énorme effet de Covid-19 sur l’industrie aéronautique. Sur la base des chiffres de voyage aux points de contrôle de la TSA (Transportation Security Administration), qui montrent que le débit des voyageurs est revenu à 70 % à 80 % des niveaux d’avant Covid-19, on pourrait penser que l’industrie est presque revenue à la normale.

Mais cela n’a pas signifié de meilleurs résultats pour l’unité aéronautique de General Electric. Pourquoi? Les compagnies aériennes cherchent toujours à maintenir leurs dépenses en capital à un faible niveau. Cela est dû à l’incertitude qui subsiste quant à la pandémie. Des variantes comme delta ne permettent pas de savoir quand la crise sanitaire prendra enfin fin.

C’est aussi un produit du besoin de l’industrie du transport aérien de réduire la dette. Sortir de la pandémie s’est fait au prix d’un endettement plus important dans leurs bilans. Tant que les deux problèmes ne seront pas résolus, les dépenses en capital ne reviendront probablement pas aux niveaux de 2019.

Encore une fois, avec ce facteur, il est logique pourquoi il y a beaucoup d’hésitation lorsqu’il s’agit d’adhérer à la thèse du « retour de GE ». Un rétablissement complet de l’aviation est en préparation depuis des années. Même ainsi, cela ne signifie pas que l’action reste bloquée à environ 100 $ par action pendant plusieurs années. Le résultat le plus probable est que des améliorations progressives dans toutes ses unités commerciales (aviation, soins de santé, électricité), ainsi qu’une augmentation des ventes d’actifs, donneront à Wall Street une raison d’investir davantage de points dans les actions.

Le verdict sur GE Stock

Un rallye époustouflant n’est probablement pas dans les cartes pour General Electric, à moins que nous ne voyions Covid-19 s’éclaircir plus tôt que prévu. Mais une reprise lente et régulière n’est pas la pire chose au monde. Cela pourrait ouvrir la voie à des gains lents et constants du cours de son action.

Arrivant avec un «A» dans Portfolio Grader, l’action GE est une opportunité plus forte que ce que le marché lui accorde dans son ensemble. Considérez-le comme un achat aujourd’hui, avant que la foule ne change sa vision tiède de celui-ci.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

