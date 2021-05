Soyez prudent avec le concept de vos paiements dans Bizum, vous pourriez avoir un gros problème | La technologie

Quelqu’un a utilisé un concept ironique lors de l’émission d’un paiement pour Bizum et a eu de graves problèmes avec la banque et peut-être avec les autorités.

Le service de paiement rapide de Bizum Il gagne de plus en plus d’adeptes, en particulier parmi le jeune public, qui voit dans l’application un moyen de recevoir de petits paiements rapidement et facilement, sans avoir à recourir à l’argent liquide, ce que l’on essaie d’éviter en période de pandémie.

Bien que Bizum va limiter le nombre de réceptions de ce type de paiement, la vérité est qu’une personne ordinaire qui reçoit peu de paiements par mois n’aura aucune difficulté, et les jeunes continueront à profiter d’un service qui leur en donne beaucoup plus. sécurité, tout en payant plus facilement vos amis.

Lorsque nous effectuons une transaction via Bizum, lors de l’envoi du paiement, on peut mettre un concept de même pour que le destinataire connaisse la raison de l’argent qu’il reçoit, par exemple pour payer un dîner, un produit, une partie des vacances ou encore des «armes pour la Syrie».

Salutations à Antonio du CNI, qui surveillera mon compte pendant deux semaines pic.twitter.com/SC1UKPJqoB – Carri 🏌️ (@Dovrakk) 27 mai 2021

Un internaute sur le réseau social Twitter a publié une belle situation dans laquelle il a récidivé son ami pour avoir mis un concept sur lui qui l’a mis dans un gros désordre avec la banque.

Et est-ce que ce type de blague chez les jeunes est assez courant, mettant toutes sortes de concepts ironiques lors de l’envoi d’un paiement via Bizum. Mais bien sûr, quand ils vous ont mis dans le concept des «armes pour la Syrie» de Bizum, la banque doit faire un pas.

Bien que cela puisse être considéré comme une blague, il y a des problèmes qui sont poursuivis par la loi, et ces types de concepts sont contrôlés à la fois par les banques et les autorités elles-mêmes. Cependant, Bizum n’accepte pas ce type de paiement, l’utilisateur pourrait donc finir par perdre son compte.

L’utilisateur a sûrement déjà expliqué à sa banque qu’il s’agissait simplement d’une blague, mais il convient de préciser que les banques sont tenues d’informer les autorités sur ce type de transaction.

Il est probable que tout ait été une peur, mais parfois une blague peut se transformer en cauchemar.