Soyez prudent », la nouvelle chanson de Pitbull ft. Farruko

D’autres représentants latins du genre urbain participent également au thème musical

Le chanteur cubano-américain Armando Christian Pérez, plus connu sous le nom de Pitbull, a créé il y a quelques heures un nouveau thème musical intitulé « Take Care » dans lequel d’autres chanteurs latins du genre urbain sont présents, comme Farruko.

Aux côtés de Pitbull et Farruko se trouvent IamChino, El Alfa et Omar Courtz, tous membres d’une couverture en noir et blanc qui promeut le thème musical présenté en première sur la chaîne YouTube du chanteur cubain.

« Aujourd’hui je t’ai vu / Très jolie marchant / Avec ton visage coquette

Give me hard ay-ya-yai », dit une partie de la chanson qui fait référence à un amour féminin persécuté par les interprètes.

«Et tu souris / Parce que tu sais quoi quand tu me regardes / Mon cœur s’agite. Ne lui parle pas d’argent parce qu’elle n’est pas dedans / Apporte-lui des détails et des bisous en excès / Je la mangerai en entier jusqu’à ce que j’arrive à l’os », dit une partie des paroles de la chanson qui est accompagnée de l’habituel rythme de Pitbull et de ses interlocutions.

En janvier dernier, Pitbull a eu une autre de ses collaborations habituelles avec Jeancarlos Canela. La chanson, écrite par Jencarlos et un autre Cubain, Lenier Mesa, raconte l’histoire d’un homme qui veut gagner la fille de ses rêves.

A cette occasion, IAmChino a également participé en tant que producteur sous le label de Pitbull, Mr. 305 Records. « Cosita Linda » est presque quatre minutes de pure fête, fusionnant rumba cubaine, reggaeton sensuel et riffs de guitare flamenco romantique.

Pitbull est récemment devenu un nouveau propriétaire partenaire de l’équipe NASCAR Trackhouse Racing, qui a participé à la compétition Daytona 500.

Le rappeur également connu sous le nom de « Mr. Worldwide « rejoint le NBA Hall of Famer Michael Jordan en tant que propriétaire de célébrité entrant NASCAR cette année.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Qu’est-ce que tu en penses? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez également en profiter :