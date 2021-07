Soyez prudent sur les actions d’IBM jusqu’à la démission de Whitehurst

Ma vision de IBM (NYSE :IBM) le stock est assez mitigé en ce moment. L’activité cloud du géant de la technologie a rebondi sous la direction de son nouveau PDG, Arvind Krishna, mais ma thèse positive sur les actions IBM comporte un deuxième élément : les solides compétences en gestion et en vente de Jim Whitehurst, l’ancien PDG de la start-up à succès Red Hat.

Source : Twin Design / Shutterstock.com

En 2019, IBM a acquis Red Hat. Pendant deux ans après l’accord, Whitehurst est resté PDG de Red Hat, avant d’être nommé président d’IBM et numéro deux de Krishna.

L’élévation de Whitehurst est intervenue en même temps que l’annonce de la promotion de Krishna au poste de PDG en janvier 2020.

Plus tôt ce mois-ci, IBM a annoncé que Whitehurst quittait immédiatement ses fonctions de président et quitterait l’entreprise dans quelques mois. Je pense que c’est probablement une mauvaise nouvelle pour Big Blue ainsi que pour les propriétaires d’actions IBM.

Dans ma chronique de février 2020 sur IBM, j’ai qualifié Krishna de génie de la technologie et du cloud qui connaîtrait les meilleurs moyens d’améliorer les offres cloud d’IBM et prédisait qu’il imiterait le formidable redressement de Satya Nadella à Microsoft (NASDAQ :MSFT).

Moins de 18 mois après le début de son mandat, Krishna (qui a officiellement pris ses fonctions de PDG en avril 2020) a déjà commencé à renverser Big Blue.

Un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Mark R. Hake, a noté que la société avait généré des bénéfices exceptionnels au premier trimestre et a souligné que les bénéfices de la société provenant des logiciels basés sur le cloud sont sur une trajectoire de croissance récurrente claire.

Les ventes d’IBM ont grimpé de 21 % en glissement annuel, tandis que celles de Red Hat ont bondi de 17 % en glissement annuel. La marge de trésorerie disponible de la société était de 12,4 %, ce qui n’est pas à dédaigner.

Pendant ce temps, les actions d’IBM ont considérablement augmenté depuis que la société a promu Krishna et Whitehurst. Les actions sont en hausse d’environ 15 %.

Absence de Whitehurst et stock IBM

Dans ma chronique de février 2020 sur IBM, j’ai qualifié Whitehurst de grand faiseur de pluie et gestionnaire. J’ai prédit qu’il améliorerait considérablement les performances globales de l’entreprise en utilisant les mêmes techniques qu’il a intégrées à Red Hat.

Il y a de fortes chances que Whitehurst ait joué un rôle important dans le récent succès d’IBM. En conséquence, son départ pourrait nuire considérablement aux performances de l’entreprise à l’avenir, en particulier lorsqu’il s’agit de gérer Red Hat et de développer des stratégies de marketing et de vente.

D’un autre côté, je pense que d’autres cadres talentueux de Big Blue pourraient intervenir et remplir correctement les souliers de Whitehurst, et la société est toujours dirigée par Krishna, qui a déjà redressé son activité cloud.

De plus, je continue de croire que Krishna peut revitaliser IBM dans la même mesure que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a renversé ce géant de la technologie.

Il est également positif que le départ de Whitehurst ne suggère pas que quelque chose ne va pas avec IBM. Dans une interview avec Barron’s après l’annonce de son départ, le cadre a dit à Barron’s qu’il partait parce qu’il voulait à nouveau diriger une entreprise, et il ne pensait pas qu’il aurait cette chance chez IBM.

Le résultat sur IBM

À la suite du départ de Whitehurst, mon point de vue sur les actions IBM est essentiellement passé de « acheter » à « conserver ».

Je pense que la société continuera probablement à bien performer à long terme, mais je crains qu’elle ne rencontre de sérieux ralentissements après le départ de Whitehurst.

Par conséquent, je pense que les investisseurs à plus long terme qui détiennent déjà des actions IBM depuis un certain temps et qui ont une position rentable peuvent conserver la totalité ou la plupart de leurs actions, mais j’attendrais avant de mettre de l’argent neuf pour travailler dans le nom.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Roku et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015.