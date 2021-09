Soyez récompensé avec un iPad, un voyage aux Maldives, 300% de cashback pour payer le loyer avec CRED Max

in

CRED Max permet aux membres de mettre leurs paiements récurrents sur leurs cartes de crédit et de gérer leurs dépenses intelligemment.

Les membres ont une chance de gagner ces récompenses en utilisant Rent Pay sur CRED Max du 1er au 3 septembre

Le croiriez-vous si quelqu’un vous disait que vous seriez récompensé pour le paiement du loyer ? Cela peut sembler un rêve, mais pour ceux qui utilisent RentPay via CRED Max, une chance de gagner un iPad, un voyage pour deux aux Maldives ou trois mois de loyer en cashback grâce à des jackpots quotidiens jusqu’au 3 septembre. En plus de cela, les membres CRED obtiennent 45 à 60 jours supplémentaires de crédit sans intérêt et une couverture gratuite pour les appareils ménagers d’Acko.

Comment fonctionne CRED Max

CRED Max permet aux membres de mettre leurs paiements récurrents sur leurs cartes de crédit et de gérer leurs dépenses intelligemment. Avec CRED MAX, payer le loyer chaque mois en un seul clic et d’une manière sans tracas, sûre et sécurisée permet aux membres de garder les choses simples et faciles avec des récompenses intéressantes.

Autres récompenses lorsque vous payez un loyer avec CRED Max

Couverture gratuite des appareils ménagers Acko : jusqu’à 1 lakh INR en cas de vol d’appareils ou jusqu’à 10 000 INR en cas de réparation. Offres de la banque : les utilisateurs de la banque HDFC reçoivent des récompenses d’une valeur de 2021 INR tandis que les utilisateurs de la banque Axis peuvent gagner jusqu’à 500 INR en espèces. Les membres ont une chance pour gagner un iPad, un voyage pour deux aux Maldives ou 300% de leur loyer sous forme de cashback car ils réclament des jackpots dans la section récompenses de l’application.

Bénéficiez à chaque étape

En payant le loyer mensuel avec une carte de crédit via CRED MAX, votre propriétaire obtient le loyer à temps et vous avez toujours de l’argent en main à utiliser de manière optimale. De l’argent est disponible gratuitement jusqu’à la fin de la longue période sans intérêt de 45 jours.

De plus, le paiement effectué par carte de crédit vous rapporte également des points de récompense. Enfin, lorsque les membres effectuent le paiement de la facture par carte de crédit sur l’application CRED, ils gagnent des pièces CRED, qui peuvent être utilisées pour bénéficier d’offres sur le Store de marques spécialement sélectionnées. Avec ces offres et récompenses, le CRED a rendu le processus de paiement du loyer plus gratifiant que jamais.

Pour résumer, voici comment les avantages se cumulent pour vous :

Le propriétaire obtient le loyer à tempsLe montant du loyer reste avec vousPériode de crédit prolongée d’environ 45 jours pour que vous puissiez en profiterGagnez des points de récompense de l’émetteur de la carte de crédit tout en payant le loyerGagnez une remise en argent tout en payant le loyer en utilisant CRED MAXGagnez des pièces CRED tout en effectuant un paiement par carte de crédit sur l’application CRED

