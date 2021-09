in

La nouvelle gamme de Gelato Pique est exclusivement japonaise.

Gelato Pique est de retour avec des vêtements confortables et extrêmement moelleux, après que leur ligne Animal Crossing nous ait rendus follement envieux du merch japonais en février. Cette fois, c’est Super Mario et ses amis qui se mettent en pyjama, avec des designs mettant en scène Mario, Yoshi, Boo, Mushrooms et Super Stars.

Lire l’article complet sur nintendolife.com