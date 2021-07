Soyez témoin de l’origine sanglante dans le look spécial de The King’s Man ⋆ .

in

20th Century Studios a publié une toute nouvelle featurette en coulisses pour leur longue gestation Kingsman préquelle des films d’espionnage d’action de Matthew Vaughn. L’homme du roi featurette, que vous pouvez consulter ci-dessous, met en évidence l’héritage de la franchise, y compris diverses scènes pleines d’action des deux premiers films dirigés par Taron Egerton ainsi que de nouvelles séquences taquinant l’origine de l’agence d’espionnage.

Avec Ralph Fiennes, le film a été retardé sept fois maintenant et était initialement prévu pour une sortie en 2019. Il devrait actuellement arriver dans les salles le 22 décembre 2021, ce qui le oppose à Warner Bros. Pictures ‘ La matrice 4 et la suite animée Chanter 2.

L’homme du roi suit une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire alors qu’ils se rassemblent pour préparer une guerre pour anéantir des millions de personnes. Maintenant, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. En chemin, les téléspectateurs peuvent découvrir les origines de la toute première agence de renseignement indépendante en L’homme du roi.

Découvrez le look spécial ci-dessous:

Le prequel est réalisé par Matthew Vaughn à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Karl Gajdusek. Les stars Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, avec Djimon Hounsou et Charles Dance.

Au bout du Kingsman : le cercle d’or, Eggsy a épousé une princesse héritière de Suède, Harry était officiellement de retour dans le giron et Tequila (Channing Tatum) a rejoint le Kingsman. On ne sait pas si les trois reviendront pour la suite, ou si les anciens partenaires Statesman de Tequila, Ginger Ale (Halle Berry) et Champ (Jeff Bridges) reviendront également.