Soyez toujours prêt avec ces articles ⋆ 10z viral

Avant l’année dernière, beaucoup d’entre nous n’auraient probablement jamais envisagé d’avoir une trousse d’urgence contenant des articles essentiels.

Lorsque le monde a commencé à s’arrêter, il était difficile pour nous de ne pas aller au pire des cas. Le monde allait-il finir ? Y aurait-il une apocalypse zombie ? Allions-nous manquer de nourriture et d’eau ? Perdriez-vous votre emploi ?

Peu importe où vous vivez, votre âge ou vos compétences, vous devez toujours être prêt à tout. La vie est pleine d’inconnues et la pire chose que nous puissions faire est de ne pas être préparé.

Nous ne disons pas que vous devez rester dans votre bunker à tout moment en attendant avec impatience que quelque chose de mal se produise. Mais il y a quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour vous assurer que vous êtes prêt à faire face à une série d’événements qui pourraient se produire. Pré-planifier ce que vous feriez dans certains scénarios, où vous stockerez vos trousses d’urgence et comment vous pouvez rechercher la sécurité peut faire une énorme différence lorsqu’il devient temps de se déplacer lors d’un scénario inattendu.

Alors que ceux qui se préparent ont peut-être été perçus comme fous, ils sont maintenant l’exemple à suivre pour nous tous. Mais comment vous préparez-vous exactement à l’inconnu ? Il y a tellement de scénarios différents qui pourraient se produire. Vous pourriez faire face à une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre ou un ouragan. Vous pourriez faire face à une autre pandémie qui fermerait le monde. Vous pourriez être coincé dans une zone de guerre. Vous pourriez vous perdre en vacances.

Quels que soient les scénarios auxquels vous devrez peut-être faire face un jour, il existe une gamme d’articles essentiels que vous devriez toujours avoir avec vous. Ils s’avéreront pour vous aider à rester calme, à rester en sécurité et à rester en vie.

Pour vous aider à démarrer vos préparatifs, nous avons rassemblé les éléments essentiels que vous devez absolument avoir en attente.

1. Vêtements d’extérieur résistants aux intempéries

Dans le cas où vous n’auriez plus d’abri et que vous deviez braver les éléments, vous devriez avoir des vêtements de travail robustes de haute qualité rangés. Des vestes, pantalons, polaires et shorts, vous serez reconnaissant lorsque vous aurez ces vêtements imperméables pour vous protéger de la pluie ou d’autres conditions météorologiques folles. Le fait de savoir que vous avez des vêtements durables et durables à votre disposition vous donnera la tranquillité d’esprit que vous ne finirez pas dans un désordre en lambeaux et que vous pourrez avoir du réconfort pendant les périodes de détresse. De plus, ces vêtements ne doivent pas seulement être conservés en cas d’urgence. Vous pouvez les utiliser pour vos aventures en plein air, vos travaux en plein air ou les porter simplement parce qu’ils vous font vous sentir bien.

2. Chocolat d’urgence

En période de stress, nous avons besoin de chocolat. Alors pourquoi ne pas être prêt à tout avec le chocolat le plus délicieux disponible ? MiiRO a créé du chocolat à base de plantes qui vous permettra de traverser les moments difficiles de la manière la plus saine. Que vous soyez coincé dans les bois ou que vous attendiez de traverser une panne de courant, avoir une indulgence chocolatée pour vous réconforter est la voie à suivre. La partie la plus difficile d’inclure du chocolat d’urgence dans votre trousse de préparation est de résister à la tentation de le manger en dehors des périodes d’urgence ! Ainsi, lorsque vous allez faire le plein de chocolats, autant doubler la commande et en laisser dans la cuisine pour en profiter sur le moment. Il n’y aurait rien de pire que de subir une urgence et de réaliser que tout votre chocolat est déjà parti.

3. Produits d’hygiène

Ayez en stock vos produits d’auto-soins et d’hygiène fiables afin d’être prêt à tout moment. En période de stress, votre peau peut finir par éclater. Des produits comme Rael peuvent vous aider à vous débarrasser de vos éruptions cutanées et à garder votre peau fraîche même en période de stress. Vous voudrez également faire le plein d’autres produits dont vous aurez besoin au cas où votre CVS ou votre épicerie locale ne seraient plus ouverts en cas d’urgence. Qui peut oublier la pénurie de papier toilette de 2020 ? Vous devez donc non seulement disposer d’un stock supplémentaire de papier toilette, mais également de vos produits d’hygiène féminine pour ne pas avoir à subir les moments difficiles.

4. Trousses de repas

Si nous avons appris quelque chose de l’année dernière, c’est qu’aller à l’épicerie pendant les périodes de panique peut être l’expérience la plus misérable de toutes. Soyez donc prêt et assurez-vous de pouvoir obtenir tous les repas dont vous avez besoin sans jamais avoir à quitter la maison. L’inscription à un service de livraison d’aliments à base de plantes vous permettra d’obtenir des repas conçus sur le plan nutritionnel, prêts à être consommés et livrés directement à votre porte. De plus, vous pouvez personnaliser votre menu afin que votre nourriture soit préparée exactement comme vous l’aimez. De cette façon, vous n’aurez jamais faim pendant le prochain verrouillage et pourrez profiter d’aliments réconfortants sans la culpabilité de l’indulgence ou les tracas d’avoir à cuisiner.

5. Une trousse de premiers soins d’urgence

Si vous n’avez qu’un seul élément de côté à préparer, il devrait s’agir d’une trousse de premiers soins. Les meilleures trousses de premiers soins contiennent tout ce dont vous avez besoin pour gérer les blessures physiques de petite, moyenne et même grande envergure. Des pansements aux garrots, vous pouvez choisir des trousses de premiers soins préemballées conçues pour toutes les situations. Obtenez-en des spéciaux pour votre maison, le bateau, une aventure en plein air, des chantiers de construction et plus encore. Vous pouvez être rassuré de savoir que ces kits ont été choisis et emballés par des professionnels de la santé qui savent ce dont vous aurez besoin en cas d’urgence.

6. Bouteilles d’eau supplémentaires

En cas de catastrophe naturelle, vous risquez de perdre l’accès à une eau potable de qualité. Nous ne pouvons tenir que quelques jours sans eau potable, il est donc important de faire le plein de quelques caisses d’eau supplémentaires pour ne pas avoir soif. En général, nous vous suggérons d’avoir au moins quelques 24 packs d’eau afin que vous puissiez facilement saisir et emporter quelques bouteilles si nécessaire. Ce qui est bien avec les bouteilles d’eau, c’est qu’elles n’expirent pas de sitôt, vous pouvez donc les conserver pour les années à venir.

7. Une source de lumière supplémentaire

Qu’il s’agisse d’une lampe de poche ou d’un générateur de secours, vous voudrez avoir un moyen d’obtenir de la lumière si vous rencontrez un moment où tout s’assombrit. Vous risquez de vous blesser en essayant de vous repérer dans l’obscurité et avoir un peu de lumière peut aussi vraiment aider à calmer toute personne qui panique. Vous pouvez également obtenir des lumières à LED dont vous pouvez profiter en dehors des périodes d’urgence et qui servent un peu de décor pour votre maison.

8. Une radio

Ayez un moyen d’obtenir les informations les plus récentes en cas de panne d’Internet en cas d’urgence. Une radio classique vous permettra d’accéder aux stations d’information publiques et de recevoir toutes les mises à jour importantes sur ce qui se passe ou ce que vous devez faire. Vous pouvez même vous procurer une radio à manivelle pour être sûr qu’elle fonctionnera même en cas de panne de courant.

C’est toujours une bonne idée d’être préparé. Ces huit éléments sont un bon début pour s’assurer que vous êtes prêt pour une série d’événements imprévisibles qui peuvent se produire à tout moment.