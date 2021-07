Soyez très prudent avec ces aliments : ils peuvent endommager vos dents | Vie

Êtes-vous inquiet pour votre santé dentaire? Si la réponse est oui, vous feriez mieux de faire attention à ces aliments : les dentistes préviennent qu’ils peuvent endommager vos dents et vos gencives.

Prendre soin de ses dents est très important. Nous aimons tous arborer un sourire blanc et éclatant mais, au-delà des problèmes esthétiques, des dents saines et solides nous permettent d’éviter des problèmes très gênants et douloureux, comme les caries, la gingivite ou la perte de dents.

Pour maintenir une bonne santé dentaire, vous devez non seulement avoir une bonne hygiène, mais aussi il faut aussi surveiller ce que l’on mange et boit.

Les dentistes avertissent que certains aliments et boissons peuvent favoriser les caries, éroder les dents ou causer d’autres problèmes pouvant entraîner des maladies bucco-dentaires.

Prenez note de ces aliments et boissons qui peuvent endommager vos dents:

Boissons gazeuses sucrées et légères. Les sodas sucrés endommagent les dents de deux manières : ils sont acides, ce qui les rend extrêmement érosives pour les dents, et leur teneur en sucre fournit de la nourriture aux bactéries favorisant la carie. Et les sodas light ne valent pas mieux : même s’ils ne contiennent pas de sucre, certaines études montrent qu’ils érodent plus fortement l’émail des dents. Il est préférable de se brosser les dents chaque fois que vous buvez ces boissons. Sucre de table blanc et aliments très sucrés. Le sucre est la nourriture des bactéries favorisant la carie dentaire, telles que Streptococcus mutans. De plus, il peut également endommager le tissu gingival et augmenter le risque de gingivite et de parodontite. Évitez le sucre de table blanc et les aliments contenant beaucoup de sucres ajoutés. Céréales sucrées et bonbons au four. Des études indiquent que ces aliments sont l’une des principales sources de sucres ajoutés dans l’alimentation des enfants et adolescents entre 6 et 19 ans, il est donc préférable de les éviter ou de réduire au maximum leur consommation. Sinon, la santé dentaire en souffrira. Pain blanc et aliments raffinés à base d’amidon. Les bactéries présentes dans la bouche fermentent également les sucres présents dans les sources de glucides, comme le pain blanc, les frites et autres féculents raffinés. Coupez pour réduire le risque de caries et protéger vos dents.

Jus de fruits acides. Les jus de fruits acides, surtout s’ils sont industriels, sont nocifs pour les dents car ils érodent l’émail. S’ils contiennent du sucre, ils nourrissent également les bactéries responsables des caries. Réduisez les jus de raisin, d’orange, de pomme et de citron et buvez plutôt des fruits entiers pour protéger vos dents. Boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées peuvent assécher votre bouche, augmenter l’acidité et déclencher des envies d’aliments transformés. Tout cela modifie l’équilibre des bactéries dans la bouche, endommageant à la fois les dents et les gencives. Aliments collants ou durs. Les aliments trop durs peuvent accidentellement casser les dents. C’est ce qui arrive, par exemple, en mangeant du pop-corn : de nombreuses personnes se sont cassées une dent en mordant par inadvertance dans un grain non ouvert. Dans le cas d’aliments très collants, ils augmentent l’érosion dentaire et peuvent desserrer les plombages