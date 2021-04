Soyons d’accord Les femmes de la saison 19 d’American Idol sont bien meilleures que les hommes

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour les performances d’American Idol diffusées le dimanche 4 avril. Lisez à vos risques et périls!

Idole américaine est à mi-chemin du processus de réduction de son Top 24, mais il est déjà clair pour moi qu’il y a une nette disparité affectant la compétition dans la saison 19. Les femmes ont absolument couru la scène lors de la première nuit du tour All Star Duets and Solos, et plus l’épisode durait, plus j’étais conscient du fait que presque tous les concurrents masculins sont tellement plus oubliables en comparaison.