S&P 500 Twitter Sentiment Index pour suivre les opinions des investisseurs sur les principales actions américaines

L’indice sélectionne les composants de l’univers S&P 500 qui ont le sentiment le plus positif sur une période de temps fixe et qui ont un volume de Tweets suffisant pour être notés.

Toutes les principales actions américaines sont suivies de près et étudiées par les investisseurs du monde entier. Et, il y a aussi des opinions partagées par les investisseurs sur les plateformes de médias sociaux. Les conversations autour des actions gagnent du terrain et ont un rôle à jouer dans la façon dont les gens achètent et vendent des actions. Pour suivre les sentiments dans les actions, il existe un nouvel indice pour capturer ces informations qui circulent sur la plate-forme de médias sociaux. S&P DowJones Indices s’est associé à Twitter pour créer l’indice de sentiment S&P 500Twitter qui est conçu pour refléter la performance des 200 composants du S&P 500 avec le sentiment le plus positif sur Twitter.

La date de lancement de l’indice de sentiment S&P 500 Twitter est le 18 novembre 2021. Depuis sa création, l’indice est à peu près au même niveau et au 5 janvier 2022, l’indice était à 176,32. Mais, hypothétiquement, les résultats rétro-testés de l’indice de sentiment S&P 500 Twitter montrent un rendement d’environ 21% au cours de la dernière année.

Dans quelle mesure l’indice de sentiment S&P 500 Twitter aide les investisseurs à prendre une décision d’investissement ou à devenir un indicateur à suivre tout en investissant reste à voir à long terme.

La série d’indices se compose de l’indice S&P 500 Twitter Sentiment et de l’indice à pondération égale S&P 500 Twitter Sentiment Select.

L’indice de sentiment S&P 500 Twitter mesure la performance de 200 composants du S&P 500 avec les scores de sentiment les plus élevés. Les composants de l’indice sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière ajustée au flottant (FMC), sous réserve d’un plafond de poids pour chaque composant de 10 %.

L’indice S&P 500 Twitter Sentiment Select Equal Weight mesure la performance équipondérée de 50 composants du S&P 500 avec les scores de sentiment les plus élevés.

L’indice sélectionne les composants de l’univers S&P 500 qui ont le sentiment le plus positif sur une période de temps fixe et qui ont un volume de Tweets suffisant pour être notés. Chaque action est notée quotidiennement et les scores de ces actions sont agrégés sur une base mensuelle, les activités les plus récentes recevant des pondérations plus élevées, étant donné que le sentiment récent a souvent un impact plus important. Tous ces scores mensuels finaux sont classés afin de créer la reconstitution de l’indice pour la prochaine période mensuelle.

Ces Tweets sont filtrés et notés via l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour calculer un score quotidien pour chaque action du S&P 500 et sélectionner les principaux composants à inclure dans chacun des indices de sentiment Twitter du S&P 500 lors du rééquilibrage mensuel.

La série d’indices de sentiment S&P 500 Twitter a été créée pour refléter la performance des noms avec le sentiment le plus positif au sein du S&P 500 sur une période de temps donnée.

Les médias sociaux contiennent de nombreuses informations financières et opinions partagées par la communauté des investisseurs. Les décisions d’investissement ne doivent pas être uniquement basées sur les publications sur les réseaux sociaux et des recherches appropriées doivent être effectuées avant d’investir. Il reste à voir si le S&P 500 Twitter Sentiment Index apparaît comme un bon indicateur pour les investisseurs mondiaux.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.