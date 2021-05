S&P atteint un record, le Nasdaq rebondit alors que la faiblesse des données sur l’emploi atténue les inquiétudes de la Fed

Le logo Nasdaq est affiché sur le site du Nasdaq Market à New York

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrials ont atteint des sommets records vendredi, tandis que l’indice Nasdaq, très technologique, a bondi après que la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis ait apaisé les inquiétudes concernant la réduction prochaine de son programme de relance massif par la Réserve fédérale.

Le rapport sur l’emploi étroitement surveillé du ministère du Travail a montré que les employeurs américains ont embauché beaucoup moins de travailleurs que prévu en avril, la masse salariale non agricole n’augmentant que de 266 000 emplois le mois dernier après une hausse de 770 000 en mars. Lire la suite

Les économistes interrogés par . prévoyaient une augmentation de la masse salariale de 978 000 emplois. Les données ont également montré que le taux de chômage est passé à 6,1% en avril après 6,0% en mars.

Les actions très appréciées telles que Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O) et Facebook Inc (FB.O) ont augmenté de 0,3% à 1%.

«Un chiffre ne fait pas une tendance, mais cela enlève une partie de la chaleur de la surchauffe de l’économie et de l’inflation qui augmente considérablement», a déclaré Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James.

«Cela met moins de pression sur la Fed pour qu’elle parle prématurément de tapering.»

Le rapport sur l’emploi a atténué les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation et les taux d’intérêt américains potentiellement plus élevés qui pèseraient sur les évaluations des entreprises en croissance.

Dix des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient plus élevés au début des négociations, les valeurs technologiques (.SPLRCT) augmentant de 0,7%.

Les services financiers (.SPSY) ont chuté de 0,3%, les actions sensibles aux taux d’intérêt des prêteurs Bank of America (BAC.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) et Citigroup Inc (CN) se négociant à plat pour baisser. Le secteur des banques du S&P 500 (.SPXBK) a reculé de 0,8%.

À 9 h 56 HE, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) était en hausse de 105,20 points, ou 0,30%, à 34653,73, le S&P 500 (.SPX) était en hausse de 19,24 points, ou 0,46%, à 4220,86 et le Nasdaq Composite (.IXIC) est en hausse de 103,45 points, soit 0,76%, à 13736,29.

L’indice Nasdaq Composite (.IXIC) devrait baisser de 1,2% cette semaine, sa pire baisse hebdomadaire depuis début mars. Les indices S&P 500 (.SPX) et Dow Jones Industrial Average (.DJI), cependant, sont sur la bonne voie pour des gains hebdomadaires.

La société de paiement Square Inc (SQ.N) a augmenté de 5,6% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la demande croissante de bitcoin ayant alimenté une hausse des transactions de crypto-monnaie sur son application. Lire la suite

Le fabricant d’appareils de streaming Roku Inc (ROKU.O) a bondi de 14,6% suite à des perspectives de revenus optimistes, tandis que le fabricant d’équipements de fitness Peloton Interactive (PTON.O) a gagné 6,1% en définissant des mesures pour améliorer la sécurité de l’équipement. Lire la suite

Les émissions en progression ont dépassé en nombre les déclins par un ratio de 2,05 pour 1 sur le NYSE et d’un ratio de 2,16 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 70 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 82 nouveaux sommets et 18 nouveaux creux.