S&P clôture une vague de liquidation généralisée alimentée par les craintes d’inflation

Le S&P 500 a clôturé en baisse mardi alors que la hausse des prix des matières premières et les pénuries de main-d’œuvre ont fait craindre que, malgré les assurances de la Réserve fédérale américaine, les pics de prix à court terme ne se transforment en inflation à plus long terme.

Alors que les trois indices ont réduit leurs pertes par rapport aux plus bas de la session, la vente a été assez uniformément répartie entre les secteurs.

«Aujourd’hui, c’est comme un rattrapage dans la mesure où la technologie a été faible jusqu’à présent ce mois-ci et elle s’est finalement répandue dans d’autres domaines du marché et nous constatons une faiblesse plus large», a déclaré Ryan Detrick, stratège principal du marché chez LPL Financial à Charlotte. , Caroline du Nord.

Les données économiques publiées mardi par le ministère du Travail ont montré que les offres d’emploi dans les entreprises américaines ont atteint un niveau record en mars, une preuve supplémentaire de la pénurie de main-d’œuvre suggérée par le rapport décevant sur l’emploi de vendredi.

Le rapport suggère que l’offre de main-d’œuvre ne suit pas la demande croissante alors que les employeurs s’efforcent de trouver des travailleurs qualifiés.

La chaîne de burrito Chipotle Mexican Grill (CMG.N) a annoncé qu’elle porterait le salaire horaire moyen de ses travailleurs à 15 dollars, signe supplémentaire que la pénurie de main-d’œuvre face à une reprise de la demande pourrait alimenter la flambée de l’inflation.

Cette pénurie de main-d’œuvre, associée à une sécheresse de l’offre face à une demande en plein essor, pourrait contribuer à ce que l’on considère comme des pics de prix inévitables, dont la Réserve fédérale américaine a déclaré à plusieurs reprises qu’il est peu probable que cela se traduise par une inflation à long terme.

“Les inquiétudes concernant l’inflation continuent”, a déclaré Detrick. «Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, associés à une relance record associée à un marché du travail apparemment plus serré, ont tous contribué aux craintes que l’inflation puisse augmenter au cours des mois d’été.»

«Je ne pense pas que (le marché) croit la Fed quand elle dit qu’elle n’augmentera les taux qu’après 2023», a ajouté Detrick. «C’est peut-être là où le marché et la Fed ne sont pas d’accord.»

Les participants au marché examineront attentivement le rapport sur l’IPC du ministère du Travail, attendu mercredi matin, pour d’autres signes de pressions inflationnistes potentielles.