S&P conserve la notation de l’Inde, la reprise devrait s’accélérer au deuxième semestre

L’agence de notation mondiale S&P a maintenu mardi la note souveraine de l’Inde à la note d’investissement la plus basse de “BBB-” pour une 14e année consécutive, avec une perspective “stable”.

La note reflète la croissance du PIB réel à long terme supérieure à la moyenne de l’économie, son profil extérieur solide et l’évolution des paramètres monétaires, a déclaré l’agence. De même, les perspectives « reflètent notre point de vue selon lequel la reprise de l’Inde s’accélérera au cours du second semestre de l’exercice 2022 et au cours de l’année suivante, contribuant ainsi à stabiliser le profil de crédit global du pays ».

Néanmoins, les paramètres budgétaires de l’Inde sont faibles et les déficits resteront élevés au cours des prochaines années, même si le gouvernement entreprend une certaine consolidation. Mais les solides paramètres extérieurs du pays agiront comme un tampon contre les tensions financières induites par Covid, malgré les exigences élevées de financement du gouvernement au cours des 24 prochains mois, a déclaré S&P.

À la suite de la deuxième vague de Covid, S&P a réduit le mois dernier ses prévisions de croissance en Inde pour l’exercice 22 à 9,5%, contre 11% annoncé plus tôt. Il s’attend maintenant à ce que le PIB augmente de 7,8% au cours du prochain exercice budgétaire et redescend à 6,5% d’ici l’EX25.

Avec cela, S&P a rejoint un certain nombre d’agences pour réduire les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice actuel, en raison de la résurgence des infections. Le mois dernier, la Reserve Bank of India a également réduit ses prévisions pour l’exercice 22 à 9,5% contre 10,5%.

Mardi, S&P a prévu que la dette publique indienne atteindra 90,5% du PIB au cours de l’exercice 22, contre 90,2% lors de l’exercice précédent. Le déficit des administrations publiques passera d’un niveau aussi élevé que 14,2 % du PIB au cours de l’exercice 21, mais restera toujours élevé à 11,7 % au cours de l’exercice. De nouvelles mesures de génération de recettes fiscales seront difficiles à mettre en œuvre dans un contexte d’incertitude économique.

« Les institutions démocratiques de l’Inde promeuvent la stabilité politique et le compromis, et sous-tendent également les notations. Ces atouts sont contrebalancés par les vulnérabilités découlant du faible revenu par habitant du pays et de la faiblesse de sa situation budgétaire, notamment des déficits et un endettement des administrations publiques constamment élevés », a déclaré S&P.

Plus de 20 % des actifs du secteur bancaire sont exposés au secteur public, principalement via la détention de titres publics. “Les banques ont joué un rôle important dans le financement du déficit plus élevé du gouvernement depuis le début de la pandémie, mais leur exposition croissante indique également une capacité ou une volonté limitée de prêter davantage à l’État sans évincer les emprunts du secteur privé”, a déclaré l’agence. .