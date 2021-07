S&P Crypto Index, Mining Using Your Heater, Coinbase Commerce ⋆ Crypto new media

in

Cet article fournit une mise à jour sur les nouvelles les plus intéressantes (au cours des dernières 48 heures) sur la populaire crypto-monnaie Dogecoin (DOGE) basée sur les mèmes.

Comme vous le savez peut-être déjà, le 13 juillet, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), une division de S&P Global, a annoncé le lancement de cinq nouveaux indices de crypto-monnaie, dont le principal est l’indice S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) . Le BDM “fournit un large aperçu des performances du marché des crypto-monnaies et comprend plus de 240 pièces au lancement”.

Les quatre autres indices cryptographiques introduits à ce stade sont des sous-ensembles du BDM :

Cela signifie que les indices S&P Digital Market du fournisseur d’indices, qui se composaient auparavant de l’indice S&P Bitcoin, de l’indice S&P Ethereum et de l’indice S&P Cryptocurrency MegaCap, comptent désormais huit indices.

Quoi qu’il en soit, le 20 juillet, Coindesk a signalé qu’il avait réussi à mettre la main sur une liste des constituants de l’indice BDM et a remarqué que plusieurs crypto-monnaies très populaires, notamment XRP et Dogecoin, avaient été laissées de côté. Une source anonyme a déclaré à Coindesk que Dogecoin avait été exclu car “ils n’ont pas de livre blanc”.

Hier, lors de la conférence (virtuelle) ₿ Word, Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a parlé de Dogecoin lors d’un panel qui comprenait également Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, et qui était modéré par Steve Lee, qui est chef de produit chez Square Crypto.

Musk a dit qu’il aimait Dogecoin parce qu’il aime les chiens et parce que la communauté DOGE a de grands mèmes et ne se prend pas trop au sérieux. Il a poursuivi en disant :

“Le résultat le plus ironique et le plus divertissant serait que la crypto-monnaie qui a commencé comme une blague pour se moquer des crypto-monnaies finisse par être la principale crypto-monnaie.”

Encore plus intéressant, Musk a révélé que son portefeuille de crypto, qui apparaît comme son seul domaine d’investissement en dehors de la détention d’actions dans ses entreprises, se compose de Bitcoin, Ether et Dogecoin.

Musk a également mentionné qu’il pouvait imaginer des personnes possédant dans leur maison des radiateurs qui fourniraient non seulement de la chaleur, mais pourraient également être utilisés simultanément pour extraire la crypto de votre choix (les trois qu’il a mentionnés étaient Dogecoin, Bitcoin et Ethereum).

Extraction de Dogecoin en utilisant des appareils domestiques normaux ? Bizarre. Presque comme je vous l’ai dit, cela venait il y a 10 jours d’une de mes sources. https://t.co/rpmsaBhkpC – Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) 21 juillet 2021

Cependant, ce n’est pas vraiment une idée nouvelle. Il y a plus de trois ans, comme l’a rapporté TechCrunch, la startup française Carnot a présenté un chauffage domestique (“QC1”) doté de deux GPU AMD (Sapphire Nitro + Radeon RX580 avec 8 Go de VRAM) conçu pour exploiter l’ETH par défaut. Son objectif était de permettre aux gens de « faire du chauffage une source de revenus, pas une dépense ».

Et enfin, Coinbase Commerce, la partie de Coinbase qui fournit des solutions de paiement en crypto-monnaie non dépositaires, a annoncé hier qu’elle prenait en charge Dogecoin.

beaucoup de paiement. très commerçant. 🐕 Juste un petit mot pour vous informer que nous acceptons désormais les paiements commerciaux en Dogecoin (DOGE) ! – Coinbase Commerce (@CommerceCB) 21 juillet 2021

Les seules autres crypto-monnaies prises en charge par Coinbase Commerce sont Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin et USD Coin.

