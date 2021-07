S&P Dow Jones lance l’indice Crypto Broad Digital Market

Comparer

Le S&P Dow Jones a annoncé cette semaine l’ajout de cinq nouveaux indices cryptographiques, dont un indice qui suit plus de 240 devises. Les indices rejoignent les indicateurs financiers hérités qui ont été fondamentaux sur les marchés traditionnels, tels que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average.

Cinq fabuleux

Le point central des cinq nouveaux indices est le S&P Cryptocurrency Broad Market Digital Index (BDM). Cet indice cherchera à fournir un large aperçu du marché des crypto-monnaies, et c’est l’indice qui suit un nombre considérable de 240 pièces au lancement. Actuellement, il existe environ 275 crypto-monnaies avec une capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars. Cependant, le S&P Dow Jones n’a pas révélé si la capitalisation boursière dicterait les critères de sélection, du moins pour l’indice BDM.

Le S&P Dow Jones n’a exprimé pour la première fois son intention de suivre les prix des crypto-monnaies qu’en décembre 2020, faisant ses débuts avec les indices de suivi des prix Bitcoin et Ethereum il y a quelques mois à peine.

Les quatre autres indices sont dérivés du BDM et comprennent les éléments suivants :

Cryptocurrency LargeCap Index – Un sous-ensemble de BDM qui se concentre sur des pièces sélectionnées avec les plus grandes capitalisations boursières. Indice de crypto-monnaie BDM Ex-MegaCap – Un sous-ensemble de BDM qui exclut bitcoin et ethereum. Indice de crypto-monnaie BDM Ex-LargeCap – Un sous-ensemble de BDM qui exclut l’indice de crypto-monnaie LargeCap susmentionné. Indice de crypto-monnaie BDM LargeCap Ex-MegaCap – Un sous-ensemble de BDM qui inclut l’indice LargeCap mentionné ci-dessus et exclut l’indice MegaCap déjà établi.

Les indices rejoignent les rangs des premiers indices de référence d’actifs numériques déjà établis par S&P Dow Jones, notamment l’indice S&P Bitcoin, l’indice S&P Ethereum et l’indice S&P Cryptocurrency MegaCap.

Le quoi, le comment et le pourquoi

Les indices extrairont les données de prix de son partenaire de cryptographie déjà établi Lukka, un fournisseur de logiciels et de données de cryptographie de niveau entreprise. Les indices en hausse autour des crypto-monnaies reflètent une nette croissance de la demande des consommateurs à laquelle le S&P Dow Jones essaie désormais de répondre. “Le marché des actifs de crypto-monnaie continue de croître, et avec cela, des solutions transparentes d’analyse comparative et basées sur des indices basées sur des actifs de crypto et de blockchain sont plus essentielles que jamais”, selon le communiqué de presse de S&P Dow Jones.

Peter Roffman, directeur mondial de l’innovation et de la stratégie pour S&P Dow Jones Indices, a déclaré dans le communiqué que « depuis plus d’un siècle, nos indices fournissent des informations sur la performance des marchés. Maintenant… nous apportons cette réponse aux investisseurs en cryptographie, “ajoutant que les indices” fournissent l’un des instantanés les plus complets à ce jour de cette classe d’actifs à croissance rapide avec la possibilité de diviser et de diviser par capitalisation boursière. Nous sommes ravis d’apporter ce niveau important de transparence supplémentaire au marché des crypto-monnaies. »

Malgré un recul sain ces derniers mois, les indices S&P Dow Jones prennent clairement note de la large croissance du marché de la cryptographie en général. | Source : CRYPTOCAP-TOTAL sur TradingView.com

