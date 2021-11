SP et BJP les deux faces d’une même médaille, BSP disputera à lui seul les 403 sièges: Mayawati

Mayawati a ajouté que les électeurs ne croiront pas aux promesses électorales du SP ou du Congrès. (PTI)

L’ancienne ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Mayawati, a déclaré aujourd’hui que son parti Bahujan Samaj (BSP) contesterait seul les élections de l’assemblée de l’Uttar Pradesh et a critiqué le BJP au pouvoir, le parti d’opposition Samajwadi ainsi que le Congrès. Elle a respiré la confiance que le BSP obtiendra une majorité tout comme il l’a obtenu dans les sondages de 2007.

« Nous ne voyons aucune différence entre le Parti Samajwadi et le Parti Bharatiya Janata (BJP). Ce sont les deux faces d’une même médaille. Ils veulent juste faire des sondages une affaire hindou-musulmane. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons la majorité absolue, tout comme nous l’avons obtenu en 2007 », a déclaré Mayawati.

Elle a ajouté que le BSP n’aura aucune alliance avec aucun parti et qu’il disputera seul tous les sièges. « BSP n’aura de « chunavi samjhauta » avec aucun parti. Nous contesterons nous-mêmes. Nous passons d’accord avec des personnes de toutes les couches de la société pour les rapprocher et cette alliance est permanente. N’avez pas l’intention de conclure une alliance avec un quelconque parti », a déclaré Mayawati.

Mayawati a ajouté que les électeurs ne croiront pas aux promesses électorales du SP ou du Congrès. « Les gens de l’État ne croiront pas facilement les nombreuses promesses électorales faites par le parti du Congrès, tout comme le parti Samajwadi. Si le Congrès avait tenu même 50 pour cent de leurs promesses de sondage, ils n’auraient pas perdu le pouvoir au Centre, dans l’Uttar Pradesh et dans la plupart des États du pays », a-t-elle affirmé.

S’adressant au BJP, Mayawati a déclaré que le parti au pouvoir faisait du drame pour attirer les gens avant les élections. «Alors que les sondages se rapprochent, il y a un drame du BJP pour attirer les gens de l’État. La vérité est que les gouvernements du BJP, que ce soit au Centre ou dans l’État, ils continueront d’annoncer de nouveaux projets et d’inaugurer des travaux inachevés au cours des deux derniers mois jusqu’aux élections », a-t-elle affirmé.

Il y a deux jours, le BSP supremo avait critiqué le parti Samajwadi après que plusieurs dirigeants du BSP expulsés aient rejoint le SP. Elle a allégué que l’adhésion des dirigeants expulsés n’augmentera pas la banque de voix du SP et que la base de soutien du parti continuera de s’éroder.

