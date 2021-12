SP promet une compensation de Rs 5 lakh pour la mort dans une corrida, les gens réagissent sur Twitter

Le gouvernement SP versera une indemnisation de 5 lakh Rs aux cyclistes tués dans un accident de la route, a déclaré le parti sur Twitter.

Twitter a eu une journée sur le terrain aujourd’hui alors que le parti d’opposition Samajwadi a promis une indemnisation de 5 lakh Rs pour les cyclistes tués dans un accident de la route et aussi pour ceux tués dans un combat avec un taureau, s’ils votaient au pouvoir. La promesse unique d’indemnisation des victimes de corridas a permis aux utilisateurs des médias sociaux de proposer un meme-fest en faisant des fouilles hilarantes.

« Le gouvernement SP versera une compensation de 5 lakh Rs aux cyclistes tués dans un accident de la route », a déclaré le parti sur Twitter. Dans un autre article, il a déclaré: « Le gouvernement SP versera une compensation de 5 lakh Rs aux personnes tuées dans le combat avec un taureau. » Le poste d’origine, cependant, y est resté jusqu’au moment du dépôt de ce rapport.

En réponse à ces promesses, Twitterati a proposé des réponses hilarantes. Regarde:

Un utilisateur a écrit : « Merveilleux. Depuis l’enfance, j’avais une forte envie de me battre avec le taureau car à part ça, qu’y a-t-il d’autre à faire dans la vie ! Mais j’avais peur que s’il y avait des morts, qu’arriverait-il à la famille après moi. Akhilesh Bhaiya a clarifié mon dilemme avec cette annonce. Dès l’arrivée du gouvernement SP, ma rencontre avec le taureau est certaine.

?? थी लड़ूं क्योंकि जीवन में है भी क्या! डरता था कि कहीं कुछ मृत्यु हुई तो मेरे बाद परिवार का क्या होगा। घोषणा से अखिलेश भैय्या ने मेरी दुविधा दूर कर दी है। सरकार आते ही मेरी सांड से भिड़ंत निश्चित है। — मिश्रा (@kaatyayans29) 28 décembre 2021

Un autre utilisateur a déclaré : « Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’une image morphée. Puis j’ai vu une tique bleue. J’étais alors sûr que ce compte avait été piraté. Mais non, il est toujours là. C’était donc en fait le tweet !

Au départ, je pensais que c’était une image morphée. Puis j’ai vu une tique bleue. J’étais alors sûr que ce compte avait été piraté Mais non, il est toujours là. C’était donc en fait le tweet ! — ????????#Chanakya ???????? (@ChankyaBihar) 29 décembre 2021

« Quelle est la clairvoyance de l’inventeur de l’univers, l’honorable Akhilesh Yadav ji et quelle chance avons-nous d’être nés à son époque. Je m’incline devant Akhilesh ji. D’autres dirigeants devraient également s’en inspirer et donner au moins Rs 2 lakh d’indemnisation en cas de décès dans un combat avec un âne », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

है ब्रह्मांड के आविष्कारक माननीय अखिलेश यादव जी और हम कितने भाग्यवान हैं जो उनके में हमारा जन्म कोटि प्रणाम करता हूँ अखिलेश जी को। नेताओं को भी इससे प्रेरणा लेते हुए गधे से लड़कर दुर्घटना में मौत होने पर कम से कम 2 लाख मुआवजा देना चाहिए। – Ashish Goel (@ashish_goel91) 28 décembre 2021

Alors que d’autres utilisations ont recréé la promesse. Un utilisateur a déclaré que le parti Samajwadi organiserait le plâtre et le badigeon des murs si l’équipe de l’impôt sur le revenu faisait une descente et brisait le mur.

Un autre utilisateur a déclaré que SP donnerait Rs 5 lakh à ceux qui ont été trompés en amour.

Un utilisateur de Twitter a déclaré qu’une fois le gouvernement SP formé, il verserait 50 000 roupies aux jeunes pour avoir consommé de l’alcool après leur rupture.

Les 403 circonscriptions de l’Uttar Pradesh iront aux urnes au début de l’année prochaine. Alors que le BJP au pouvoir était en train de lancer de nouveaux projets avant les élections, le chef du SP, Akhilesh Yadav, a fait campagne de manière intensive dans tout l’État.

