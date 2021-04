S&P rétrograde Future Retail au rang de “ SD ” sur la restructuration de la dette

Les emprunts à terme seront désormais remboursables à compter de décembre 2021 et les débentures non convertibles seront remboursables le 30 juin 2025.

L’agence de notation S&P a abaissé la note de crédit à long terme des émetteurs de Future Retail à «SD» (défaut sélectif) de «CCC-». L’action de notation est intervenue après que Future Retail a annoncé la mise en œuvre d’un plan de restructuration ponctuel par les prêteurs sur une dette totalisant environ Rs 10 200 crore.

L’agence de notation considère que la restructuration est en difficulté et équivaut à un défaut car les conditions initiales des prêts ont été modifiées sans compensation compensatoire adéquate.

“La dette sera remboursée plus tard que promis à l’origine et il n’y a pas de garantie supplémentaire, de frais de modification ou de taux d’intérêt plus élevés sur les paiements rééchelonnés”, a déclaré S&P. En outre, la probabilité d’un défaut conventionnel en l’absence de cette transaction est élevée en raison de la faible liquidité de la société et de la performance opérationnelle modérée, a déclaré l’agence.

Il a déclaré que la position de liquidité de Future Retail s’était considérablement affaiblie depuis mars 2020, exacerbée par le verrouillage strict imposé en Inde. Les flux de trésorerie d’exploitation de la société restent déprimés, compte tenu d’une baisse de près de 70% des ventes.

S&P a déclaré qu’il prévoyait également de réévaluer la note de crédit des émetteurs sur Future Retail dans les prochains jours après la restructuration, et qu’il devrait relever la note dans la catégorie «CCC». L’examen portera sur la viabilité de sa structure de capital et de sa position de liquidité.

Cependant, S&P a maintenu la note d’émission des billets garantis de premier rang de 500 millions de dollars de Future Retail inchangée à «CCC-», car à partir de maintenant, la société a régulièrement servi le coupon semestriel sur les billets.

La restructuration de Future Retail a été approuvée conformément au cadre de résolution du stress lié à Covid-19 fourni par la Reserve Bank of India. Ses obligations de dette à long terme existantes seront prolongées de leur échéance initiale de 18 à 24 mois aux taux d’intérêt existants. Les emprunts à terme seront désormais remboursables à compter de décembre 2021 et les débentures non convertibles seront remboursables le 30 juin 2025.

Future Retail avait rapporté une perte nette consolidée de Rs 847 crore au cours du trimestre de décembre (Q3FY21). Ses revenus d’exploitation étaient en baisse de 71% à Rs 1 507 crore.

