S&P révise la perspective de notation d’Indian Bank de négative à stable

Selon elle, Indian Bank maintiendra probablement son solide profil de financement et de liquidité au cours des 18 à 24 prochains mois.

S&P Global Ratings a révisé sa perspective de notation du prêteur du secteur public basé à Chennai, Indian Bank, de stable à négative. Dans le même temps, l’agence de notation a confirmé ses notations de crédit d’émetteur « BBB- » à long terme et « A-3 » à court terme sur la banque.

S&P Global Ratings a déclaré avoir révisé les perspectives de notation pour refléter son point de vue sur le renforcement de la situation du capital d’Indian Bank résultant de sa récente levée de fonds propres auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés et de l’amélioration de sa rentabilité.

Les perspectives stables reflètent les attentes de S&P selon lesquelles la probabilité d’un soutien du gouvernement central à la banque indienne restera très élevée au cours des 24 prochains mois. Il estime également que la position de capital renforcée d’Indian Bank devrait être en mesure de résister aux pressions sur la qualité des actifs tandis que la banque maintient son profil financier en ligne avec ses notations.

« À notre avis, la position de capital plus solide devrait donner à la banque un coussin suffisant contre les pressions potentielles sur la qualité des actifs dues au choc d’une deuxième vague de Covid-19, notre attente de base est pour les prêts faibles d’Indian Bank (prêts non performants bruts plus prêts restructurés) de rester en dessous de 12% du total des prêts et des coûts de crédit pas sensiblement inférieurs à 2% », a-t-il déclaré.

L’agence de notation prévoit que le ratio de capital ajusté au risque (RAC) de pré-diversification pour Indian Bank dépassera 5 % malgré son hypothèse de croissance annuelle du crédit de 10 % à 12 % et des coûts de crédit élevés au cours des 12 à 24 prochains mois.

« Nous nous attendons à ce que la banque augmente encore sa capitalisation pour protéger son bilan contre les risques de baisse. Indian Bank a déjà l’autorisation de lever des fonds propres jusqu’à Rs 40 milliards. Nous prévoyons que les prêts faibles de la banque resteront légèrement au-dessus du niveau de l’industrie au cours de l’exercice en cours, principalement en raison de notre attente d’une restructuration plus importante des prêts, puis tendront à la baisse au cours des 12 à 24 prochains mois. Cela correspond à nos attentes pour l’industrie », a déclaré S&P.

Il s’attend à ce que les coûts du crédit d’Indian Bank restent élevés à environ 2% au cours des exercices 2022 et 2023, en partie en raison de la politique de la direction d’augmenter ses réserves pour améliorer son ratio net de prêts non performants (NPL) à environ 2%, contre 3,5%. à la fin juin 2021. Les créances improductives déclarées par la banque ont continué de suivre une tendance séquentielle à la baisse à environ 9,7 % en juin 2021, contre un sommet de 11,4 %, suite à la fusion d’Allahabad Bank. Néanmoins, la qualité de ses actifs se compare défavorablement à ses pairs comme Axis Bank, ICICI Bank ou State Bank of India.

«Nous prévoyons que les prêts faibles de la Banque indienne culmineront à environ 12 % du total des prêts au cours de l’exercice 2022 et tendront à la baisse à environ 11,5 % au cours de l’exercice 2023. Au cours des deux exercices, nous prévoyons que le rendement de la banque sur les actifs moyens s’améliorera à 0,7 % par rapport 0,5%, mais reste légèrement en dessous de la moyenne du secteur », a déclaré S&P.

