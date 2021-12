 » SP signifie corruption  » : le BJP s’en prend à Rs 150 cr de l’argent trouvé lors de raids informatiques chez un homme d’affaires qui a fabriqué le  » parfum Samajwadi « 

La spécialité du parfum est son parfum. Mais si le parfum tombe entre les mains du SP, ils tuent même son parfum aussi, a déclaré le BJP.

Le BJP a accusé aujourd’hui le parti d’opposition Samajwadi de corruption après que de l’argent d’une valeur de plus de 150 crores de roupies ait été récupéré lors de raids fiscaux au domicile de l’homme d’affaires qui fabriquait le parfum Samajwadi lancé par Akhilesh Yadav le mois dernier.

« La spécialité du parfum est son parfum. Mais si le parfum tombe entre les mains du SP, ils tuent même son parfum aussi. SP signifie corruption partout… ce n’est pas nouveau, c’est le même vieux SP », a déclaré le BJP.

Il a également déclaré qu’Akhilesh ji ne pouvait pas cacher « l’odeur de corruption » avec le parfum Samajwadi. « C’est la vraie couleur des dirigeants Samajwadi. Akhilesh ji ne pouvait pas cacher « l’odeur de corruption » avec le parfum Samajwadi. Des crores et des crores d’argent noir exposent votre faux socialisme », a déclaré le parti safran. Selon certaines informations, Piyush Jain est propriétaire d’une quarantaine d’entreprises, dont des sociétés écrans.

है सपाइयों का असली रंग इत्र से ‘भ्रष्टाचार की गंध’ छिप नहीं पाई अखिलेश जी -करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद खोल रहा है।#सपा_मतलब_भ्रष्टाचार… ये नई नहीं, वही सपा है। pic.twitter.com/ZvBzj6GAea – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 24 décembre 2021

की विशेषता खुशबू होती है। यदि इत्र सपा वालों के हाथ लग जाये तो वे इसकी महक को भी मार देते हैं। मतलब- यत्र (इत्र), , सर्वत्र भ्रष्टाचार।#सपा_मतलब_भ्रष्टाचार… ये नई नहीं, वही सपा है। pic.twitter.com/H3Kl6aB0HZ – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 24 décembre 2021

Le département de l’impôt sur le revenu a effectué hier des descentes dans les locaux, notamment dans la maison, l’usine et la pompe à essence du commerçant de parfums Piyush Jain à Kanpur, Kannauj, Mumbai et Gujarat. Une photographie du raid est devenue virale dans laquelle des agents de l’impôt sur le revenu ont été vus comptant des tas d’argent à l’aide de machines à compter les espèces.

« Un cas de fausse facturation et de faux crédit signalé. La loi sur la TPS stipule que si votre facture dépasse une certaine limite, vous devez générer des factures. Lors de la recherche, nous avons trouvé un article sur lequel le taux de TPS est de 28% plus cess… La sonde a révélé que ces personnes envoyaient du matériel sans facture ni factures électroniques. 2-3 parties sont impliquées dans cela. Toutes les factures que nous avons trouvées étaient fausses. Valeur de l’élément supprimée. Enquête au stade préliminaire, recherche en cours », a déclaré Vivek Johri, président du CBIC.

Alors que les raids fiscaux ont été initiés par les fonctionnaires de la GST, les fonctionnaires du Département de l’impôt sur le revenu et de la DGCI ont également été enrôlés. Les raids ont également eu lieu dans les locaux appartenant à un fabricant de pan-masala et à un transporteur. Il a été signalé que le fabricant de pan-masala transportait des marchandises en utilisant de fausses factures et sans générer de factures électroniques. D’autre part, le transporteur a généré de fausses factures au nom d’entreprises inexistantes gardant le montant inférieur à Rs 50 000 pour un camion afin d’éviter la génération de factures électroniques.

