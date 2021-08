“Spa est un super circuit et c’est toujours un plaisir d’y piloter une F1”

24/08/2021 à 17h40 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, a déclaré, en vue de la prochaine manche du Championnat du monde, le Grand Prix de Belgique, qui se tiendra ce week-end à Spa-Francorchamps, que les Ardennes “est un grand circuit” où c’est toujours ” un plaisir de conduire ” une voiture de première classe.

“J’ai pris du temps pour recharger mes batteries car la première moitié de saison a été longue. J’ai fait du vélo et passé du temps avec ma famille et mes amis. Cependant, je n’ai pas tardé à reprendre la piste. et je me suis un peu amusé sur ma piste de karting à la maison (dans le complexe du circuit et du musée Fernando Alonso, à Llanera, dans les Asturies) », a expliqué le double champion du monde asturien (2005 et 2006, avec son équipe actuelle, qui courait alors comme Renault).

“Spa est un grand circuit et c’est un plaisir d’y courir en Formule 1 “, a déclaré Alonso, qui est revenu cette saison, après deux ans d’absence, dans la catégorie reine, dans laquelle il occupe la onzième place, avec 38 points, après son extraordinaire mise en scène lors de la dernière course avant les vacances, dans le Grand Prix de Hongrie, dans lequel il a terminé quatrième au Hungaroring.

“S’attaquer à fond à l’Eau Rouge dans ces voitures modernes sera incroyable. C’est un circuit assez traditionnel d’une certaine manière et il offre toujours une bonne course pour les fans”, a expliqué Alonso, en prévision du douzième Grand Prix du Championnat du Monde mené par le septième champion du monde, Lewis Hamilton (Mercedes), avec huit points d’avance sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

“La météo peut parfois être imprévisible, nous devons donc saisir toutes les opportunités comme nous l’avons fait à Budapest“, a commenté l’Oviedo.