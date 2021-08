Spa-Francorchamps pleure la mort choquante du PDG Maillet · .

Au sommaire : Spa-Francorchamps, domicile du Grand Prix de Belgique, a confirmé le décès de sa PDG, Nathalie Maillet.

Nathalie Maillet, PDG du circuit de Spa décédée à 51Maillet (photo de gauche en 2016 avec le président du RACB François Cornelis), pilote de karts puis de championnats Fun Cup, a ensuite travaillé dans l’organisation de sports mécaniques et est devenu PDG du circuit de Spa-Francorchamps en 2016.

Les informations locales ont rapporté que Maillet avait été retrouvée morte dimanche matin, certains rapports affirmant qu’elle avait été assassinée par son mari à leur domicile au Luxembourg.

Spa-Francorchamps a publié une déclaration de son président du conseil d’administration, Melchior Wathelet, qui a confirmé le décès de Maillet.

« Mes pensées vont à la famille de Nathalie, ses parents, ses proches et ses équipes », peut-on lire dans le communiqué. «Je sais à quel point cette nouvelle va bouleverser nos équipes et je tiens à offrir mes sincères condoléances à toute l’équipe du circuit au nom de tout le conseil d’administration.

«Aujourd’hui, nous perdons une dame très respectée, un vrai leader qui nous manquera beaucoup. Nathalie était devenue l’égérie du circuit, elle incarnait la passion de la course que nous partageons tous.

Vergne: Techeetah juste assez rapide pour la troisième cette saison

Le double champion de Formule E Jean-Eric Vergne, dont l’équipe Techeetah a remporté les trois derniers titres de pilotes et les deux derniers championnats d’équipes, a déclaré que le rythme de leur voiture cette année était tout simplement insuffisant par rapport à Mercedes et Jaguar.

« Nous avons terminé troisièmes du championnat par équipes et je pense clairement que c’est là que se situe notre position », a expliqué Vergne, qui avait pris la pole lors de la première manche de Berlin mais a ensuite glissé dans l’ordre pendant la course. « En qualifications hier, je pense que nous avons fait du très bon travail, mais notre rythme n’est pas là. Hier, en course, nous sommes revenus à notre rythme et aujourd’hui j’ai essayé de revenir, mais à la fin c’était des voitures un peu folles, donc j’aurais pu finir plus haut.

« Mais c’est ce que c’est. C’est la Formule E, le pilotage doit s’améliorer car avec les pilotes qui percutent tout le monde tout le temps, ça devient un cauchemar. En tout cas, la saison a été difficile, beaucoup de drame, de bas et de hauts – c’était un peu les montagnes russes. Mais je pense que nous allons travailler très dur l’année prochaine pour revenir plus forts. Nous savons quoi améliorer, nous savons sur quoi nous devons travailler.

Steiner : le rythme de Mazepin s’améliore par rapport à Schumacher

Gunther Steiner a déclaré qu’il pensait que Nikita Mazepin s’améliorait par rapport à son coéquipier Mick Schumacher.

“Je pense que ça n’a pas beaucoup changé, mais ça change”, a déclaré Steiner. « Il se rapproche parfois de Mick.

“Comme la course à Silverstone, il était devant Mick dans la course. Je pense donc qu’il se développe pas mal dans ce domaine également. Mais c’est sûr que c’est ce que nous voulons, deux pilotes à la même vitesse, à la fin.

Laisse ça couler, Nyck… 🏆#WeDriveTheCity #BerlinEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/Y4fvvc2pE4 – Équipe de Formule E Mercedes-EQ (@MercedesEQFE) 15 août 2021

Nous sommes CHAMPIONS DU MONDE !!! Incroyable effort de tout le monde @MercedesEQFE 🙏🏼 Nous le méritons tellement après avoir montré autant de rythme toute la saison ! Félicitations @nyckdevries , Fons, soyez fiers et nous reviendrons au combat l’année prochaine ! pic.twitter.com/0Dp9FpKSPM – Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 15 août 2021

⚡️ FINALISTES DES ÉQUIPES DE FORMULE E 🙌

Nous voulons dire un grand merci à vous tous, les fans qui ont soutenu, voté et continué à nous faire avancer dans le bon et le mauvais. La P2 du championnat par équipes est un progrès mais nous reviendrons l’année prochaine avec l’intention d’aller plus loin 🙌 pic.twitter.com/5H55PkOm6L – Jaguar Racing (@JaguarRacing) 15 août 2021

.@edomortara va bien après l’incident du premier tour, mais se rend au centre médical pour des contrôles de précaution. Nous sommes également soulagés de voir Mitch Evans de @JaguarRacing de retour en toute sécurité avec l’équipe. Je vous envoie de l’amour les gars ❤️#BerlinEPrix #MadeInMonaco #ABBFormulaE pic.twitter.com/FMxXA0Y9Yl – ROKiT Venturi Racing (@VenturiFE) 15 août 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Jacques Laffite remportait le Grand Prix d’Autriche pour Ligier sur l’Osterreichring, devant le poleman René Arnoux sur sa Renault

