Spa-Francorchamps pleure le décès du PDG Maillet

La directrice du circuit de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, a été tuée dans un présumé meurtre-suicide avec son mari et une autre femme.

Maillet, 51 ans, a été retrouvée chez elle avec les corps de deux autres, dont l’un serait son mari.

Un communiqué du procureur de la République disait : « A 00h10, les corps de deux femmes et d’un homme ont été découverts par la police dans une maison de Gouvy, tous trois présentant des blessures par balle.

“Selon nos informations, l’individu de sexe masculin a volontairement utilisé son arme à feu pour tuer les deux femmes, dont sa femme, avant de se suicider.”

Maillet a été nommé PDG de la piste belge en 2016, déterminant pour la modernisation des installations vieillissantes.

Le circuit fait actuellement l’objet d’un lifting de 80 millions d’euros.

« C’est avec une grande tristesse que l’équipe du circuit de Spa-Francorchamps a été informée du décès de Nathalie Maillet, PDG », indique un bref communiqué du circuit.

« En ce jour très triste, l’ensemble du personnel souhaite présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Nathalie.

« Le circuit, mais aussi la course automobile, a perdu aujourd’hui une femme passionnée, forte de ses convictions et toujours tournée vers l’avenir.

Melchior Wathelet, président du conseil d’administration du Circuit de Spa-Francorchamps, a ajouté : « Mes pensées vont à la famille de Nathalie, ses parents, ses proches et ses équipes.

«Je sais à quel point cette nouvelle va bouleverser nos équipes et je tiens à offrir mes sincères condoléances à toute l’équipe du circuit au nom de tout le conseil d’administration.

«Aujourd’hui, nous perdons une dame très respectée, un vrai leader qui nous manquera beaucoup. Nathalie était devenue l’égérie du circuit, elle incarnait la passion de la course que nous partageons tous.

La Formule 1 a rendu hommage à l’homme de 51 ans.

Nous sommes profondément attristés par la terrible nouvelle du décès de notre amie Nathalie Maillet. L’ensemble de la Formule 1 adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. La communauté du sport automobile a perdu une personne incroyable et elle nous manquera énormément.

– F1 Media (@F1Media) 15 août 2021