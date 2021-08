Spa-Francorchamps prévoit de dépenser 80 millions d’euros pour des rénovations de sécurité

in

Il est prévu à Spa-Francorchamps de dépenser 80 millions d’euros pour rénover le circuit, dans l’espoir de le rendre plus sûr.

La sécurité sur le circuit est de plus en plus surveillée ces dernières années, mardi marquant le deuxième anniversaire de la mort d’Anthoine Hubert lors d’une course de Formule 2, après une collision accidentelle à grande vitesse avec Juan Manuel Correa à Raidillon.

La partie droite-gauche de l’Eau Rouge et du Raidillon a été la partie de la piste dont on a le plus parlé en termes d’amélioration de la sécurité, avec plusieurs incidents à cet endroit ces derniers temps.

En conséquence, Spa-Francorchamps prévoit d’investir une somme d’argent importante pour apporter les modifications nécessaires au circuit au cours de l’hiver, selon un rapport d’Auto Motor und Sport.

Le ruissellement de l’Eau Rouge et du Raidillon devrait être prolongé le long de barrières améliorées, avec des bacs à gravier introduits là-bas et dans plusieurs autres virages en piste, dont La Source, Stavelot, Blanchimont et Les Combes.

Jack Aitken s’est fracturé la clavicule et la vertèbre après s’être écrasé dans ce virage lors des récentes 24 Heures de Spa, alors que plusieurs autres pilotes ont percuté sa voiture bloquée au-dessus de la crête aveugle au sommet de la colline.

Ce week-end, un carambolage de six voitures lors des qualifications de la série W a conduit à l’hospitalisation de deux pilotes, tandis que Lando Norris a quitté la piste à grande vitesse dans le même virage, sa McLaren endommagée faisant demi-tour sur la piste et apportant sortir le drapeau rouge.

Lewis Hamilton s’est plaint d’une “bosse massive” émergeant au bas de l’Eau Rouge cette saison, et les pilotes ont été divisés sur les changements à apporter sur la piste.

Fernando Alonso, par exemple, espère que la piste sera rendue plus sûre sans perdre la sensation de “cœur dans la bouche” à Eau Rouge, et Daniel Ricciardo sait que des changements sont nécessaires pour assurer la sécurité des pilotes, mais est d’accord avec le sentiment d’Alonso.

“C’est toujours le même virage cool qu’avant avec les mêmes lignes, dépression et crête”, a déclaré Ricciardo. « Ce serait vraiment dommage si nous perdions ce virage, mais avec le nombre d’accidents que nous y avons eu ces derniers temps, nous devons faire quelque chose.

Cependant, il ne sent pas un bac à gravier à Eau Rouge et Raidillon serait la solution : « Si vous vous accrochez sur le côté à une vitesse aussi élevée, vous pouvez vous renverser. Personne ne veut ça », a-t-il ajouté.