Spa non-course ne montre pas que les conducteurs sont averses au risque

La décision de la Formule 1 de ne pas courir à Spa-Francorchamps le week-end dernier ne montre pas que les pilotes sont moins disposés à prendre des risques qu’auparavant, a déclaré Sebastian Vettel.

Le conducteur d’Aston Martin pense que les changements dans la conception de la voiture et des pneus au fil des ans ont aggravé les problèmes de visibilité et les ont rendus moins adaptés aux conditions très humides.

Mais Vettel a insisté sur le fait que les pilotes ne sont pas moins disposés à concourir sous une pluie battante que lorsqu’il a fait ses débuts en 2007, une saison qui a vu une course extrêmement humide à Fuji au Japon.

“Je pense que l’appétit pour le risque est le même qu’à l’époque”, a déclaré Vettel. « Je pense que nous sommes heureux de courir à condition que ce soit sûr.

« Les voitures ont changé, oui. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’effet de sol avec les voitures que nous avons maintenant ou plus d’appui. Nous semblons aspirer plus d’eau du sol.

« Les pneus ont aussi changé. Je pense que les pneus pluie extrême que nous avions, d’après ce dont je me souviens de ces jours, nous ont permis de courir plus facilement dans des conditions très, très humides avec beaucoup d’eau sur la piste. Je pense que ce sont probablement les principales différences.

Fernando Alonso a donné une explication similaire à Vettel, soulignant la décision d’élargir les voitures et les pneus de F1 en 2017 comme un facteur contributif.

Alonso et Vettel se sont emmêlés dans la course Fuji 2007 humide en continu. “Je pense que les voitures, quelle qu’en soit la raison ou les nouvelles règles aérodynamiques, ont plus de pulvérisation lorsque vous courez derrière des gens.

« Nos pneus sont maintenant plus larges qu’en 2007. Les pneus extrêmes étaient probablement un peu plus solides à l’époque. Peut-être que la taille du pneu aidait à l’aquaplaning.

La nature de la piste de Spa a également contribué au problème, a déclaré Alonso. « Le spa étant cette vitesse élevée, ces longues lignes droites, les embruns y tenaient longtemps. Je pense donc que les conditions n’étaient pas propices à la course.

Alors qu’Alonso a soutenu la décision de ne pas courir, il a continué à critiquer la décision d’attribuer des points pour une épreuve où les pilotes n’ont roulé que derrière la voiture de sécurité.

“Ce n’était qu’une question de temps qu’un gros accident puisse se produire et je pense que la FIA voulait éviter cela et c’était la bonne décision. Donner les points, c’est une chose différente, je suis totalement en désaccord avec cela. Mais les conditions pour ne pas courir, je suis tout à fait d’accord.

