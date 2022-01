Spa révèle les derniers changements apportés aux sections Eau Rouge et Raidillon

Le circuit de Spa-Francorchamps a donné un aperçu des changements qui ont été apportés à Eau Rouge et Raidillon.

Il a été annoncé fin novembre que les travaux avaient commencé sur les changements de piste avec des modifications apportées à la séquence de virages Eau Rouge-Raidillon, l’une des pistes de course les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1.

La raison principale de ces changements était la sécurité, avec plusieurs incidents extrêmement dangereux survenus dans ces virages ces dernières années, dont l’accident qui a tragiquement coûté la vie à Anthoine Hubert, et pour obtenir la double approbation officielle FIA/FIM qui permettrait le retour de course d’endurance moto à la piste.

Bien que les changements initiaux aient réduit la vitesse des voitures, ceux qui ont effectué des tests de la nouvelle configuration n’en étaient pas entièrement satisfaits.

S’adressant à Auto Hebdo, cité par La Gazzetta dello Sport, Pierre-Yves Rosoux, qui a fait le test dans une BMW M2 CS Racing GT4, a déclaré : « La nouvelle version de la piste m’a obligé à freiner environ 20 mètres plus tôt.

« A la fin du freinage, je me suis retrouvé à 160 km/h, contre 180 dans la conception précédente. Ensuite, vous arrivez au sommet de la côte à 170 km/h, au lieu des 182 de la courbe que nous connaissons depuis tant d’années.

« Je ne sais pas, cependant, si cette configuration aura un avenir. Avec des voitures plus performantes, l’écart de vitesse avec l’ancienne Eau Rouge-Raidillon sera toujours plus petit.

« Et de toute façon, il pourrait y avoir différents types de problèmes au sommet de la montée. Je pense que d’autres tests seront nécessaires dans les semaines à venir.

🚧🏍🚧🏎🚧 #workinprogress Aujourd’hui, découvrons quelques photos & infos sur le Raidillon et L’Eau Rouge. Lire la suite #ruissellement #etc 👇

➡️ FR : https://t.co/yhYEtj72BL

➡️ FR : https://t.co/WhnPrkEs4E#circuitspa #spafrancorchamps pic.twitter.com/cPKeJREVRq — Spa-Francorchamps (@circuitspa) 5 janvier 2022

Depuis, le travail s’est poursuivi et de nouvelles photos sont désormais partagées des changements en cours.

Des zones de ruissellement goudronnées plus grandes sont ajoutées sur toute la section, la balustrade étant éloignée du circuit pour permettre de telles modifications.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles la disposition traditionnelle devrait être modifiée en conséquence, mais il semble que ce ne sera pas le cas, bien qu’une nouvelle tribune couverte remplace l’emblématique chalet Raidillon.

Des changements sont également apportés ailleurs sur la piste avec des zones de ruissellement accrues et des bacs à gravier introduits dans diverses autres sections et la tribune des 24 heures étant remplacée par une installation plus moderne.

Si tout se passe comme prévu, le circuit accueillera le Grand Prix de Belgique le 28 août de cette année, servant de manche 14 de la campagne 2022.