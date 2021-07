SPAC : 7 cibles potentielles que les investisseurs avisés devraient surveiller

L’année dernière a été une année sans précédent pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Également connues sous le nom de sociétés de chèques en blanc, les SAVS n’ont pas de plan d’affaires explicite. Au contraire, ils doivent acquérir ou fusionner avec une société privée non spécifiée, généralement dans les 24 mois. Si une transaction n’est pas conclue au bout de deux ans, le véhicule d’investissement doit se dissoudre et restituer le produit brut aux actionnaires.

Bien qu’ils existent depuis les années 1990, les SAVS ont pris de l’ampleur l’année dernière. En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, ces véhicules d’investissement sont devenus un moyen plus facile d’entrer en bourse.

Cependant, l’euphorie de la SPAC s’est estompée depuis que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié des directives comptables classant les bons de souscription de la SPAC comme des passifs au lieu d’instruments de capitaux propres. Naturellement, l’activité SPAC a ralenti en raison de cette nouvelle. Mais il existe encore de nombreuses SPAC à la recherche de cibles avec des fonds importants dans leur cagnotte.

Cela nous amène à cette liste de cibles potentielles. Il n’est pas certain que ces sociétés poursuivront la voie SPAC, mais ce sont des cibles de fusion idéales en raison de leur potentiel de croissance à long terme.

Cibles SPAC à surveiller : Stripe

En tête de cette liste de cibles potentielles pour les SPAC, Stripe est une plate-forme de traitement des paiements en ligne et de traitement des cartes de crédit qui permet aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements sur Internet.

Lors de sa dernière levée de fonds, Stripe a levé 600 millions de dollars, ce qui donne à l’entreprise une capitalisation boursière de 95 milliards de dollars. Cela représente environ le triple de sa dernière évaluation publiée de 35 milliards de dollars d’avril 2020, selon les données de Pitchbook.

Aujourd’hui, Stripe est l’une des sociétés de fintech privées les plus précieuses et a connu une croissance étonnante pendant la nouvelle pandémie de coronavirus. En excluant ce qu’il verse à d’autres partenaires financiers pour faciliter les paiements, Stripe a généré 1,6 milliard de dollars de revenus en 2020.

Et il n’y a aucune raison de croire que la performance stellaire ne se poursuivra pas. Les données de Statista indiquent que les paiements numériques mondiaux n’augmentent qu’à un taux d’environ 12% par an. Il n’était donc pas surprenant que l’investisseur milliardaire Bill Ackman ait eu des discussions avec Stripe l’année dernière. Ackman voulait que l’entreprise fusionne avec sa société de chèques en blanc, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH), mais ces pourparlers n’ont pas été fructueux.

Quoi qu’il en soit, Stripe reste l’une des principales cibles des SAVS avec une valorisation de 95 milliards de dollars et d’excellentes perspectives de croissance. Cependant, un rapport de . affirme que Stripe a “fait appel à Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant que conseiller juridique pour ses préparatifs d’inscription à un stade précoce”. Cela dit, la société n’a rien confirmé, ce qui signifie que l’option SPAC est toujours en jeu.

Santé moderne

Fondée en 2017, Modern Health est une plateforme de santé mentale et de bien-être. Les utilisateurs peuvent télécharger son application – disponible en 35 langues – et accéder à des kits de bien-être en libre-service, un réseau mondial de coachs certifiés et de thérapeutes agréés.

En février – « moins de quatre mois après la clôture d’une augmentation de 51 millions de dollars de série C » – Modern Health a obtenu 74 millions de dollars supplémentaires dans son tour de série D dirigé par Fonds des fondateurs. Ce dernier investissement porte sa valorisation à 1,17 milliard de dollars et porte son financement total à plus de 170 millions de dollars.

Inutile de dire que Covid-19 a augmenté le besoin d’un accès direct à un soutien en santé mentale au travail en raison de nouveaux facteurs de stress. Comprendre les effets de la pandémie sur la santé mentale est essentiel tant au niveau personnel que professionnel. C’est là que des entreprises comme Modern Health peuvent jouer leur rôle (et gagner de l’argent), en offrant des services qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs besoins en santé mentale de manière proactive.

Considérant à quel point la santé mentale devient cruciale sur le lieu de travail, la santé moderne ne peut qu’évoluer à partir d’ici. Cela le place carrément sur cette liste de cibles potentielles pour les SAVS.

Cibles SPAC à surveiller : Virgin Orbit

Suivant sur cette liste de cibles potentielles pour les SPAC, Virgin Orbit – le spin-off de lancement de satellites de Sir Richard Branson Vierge Galactique (NYSE :SPCE) – a effectué sa première mission commerciale dans le cadre du lancement réussi de sa fusée en orbite terrestre le 30 juin.

Cela couronne quelques semaines assez mouvementées pour l’entreprise. L’entreprise est détenue par le conglomérat multinational de Branson Groupe vierge. Le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala conserve également une participation minoritaire.

Virgin Orbit utilise un Boeing (NYSE :BA) 747 avions pour lancer ses fusées par une technique de lancement aérien. Au lieu de lancer des roquettes depuis le sol, l’avion transporte ses LauncherOnes en altitude avant de les laisser tomber et de tirer les roquettes pour atteindre l’espace. Selon l’entreprise, il s’agit d’une méthode « plus flexible » que la technique au sol.

Sky News a rapporté que la société a eu des entretiens avec Acquisition NextGen II (NASDAQ :NGCA) pour devenir public. NextGen II a collecté un total de 383 millions de dollars, pour un montant brut de 350 millions de dollars lors de la clôture de son premier appel public à l’épargne (IPO) en mars, ainsi qu’une clôture de surallocation supplémentaire de 33 millions de dollars en avril.

Selon le rapport de juin, Virgin Orbit était en pourparlers avancé pour devenir public à une valorisation d’environ 3 milliards de dollars. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce jour si l’accord se poursuit.

GitLab

bourdonner (NASDAQ :BMBL), Palantir (NYSE :PLTR), Tableau de bord (NYSE :TIRET) et Airbnb (NASDAQ :ABNB) ont tous fait leurs débuts cette année avec des introductions en bourse fracassantes, ramenant des souvenirs du boom des dot-com.

Dans ce contexte, il peut être facile de se perdre dans le remaniement. Mais GitLab, un référentiel de métadonnées, est une trop belle perspective pour être ignoré. Le référentiel open source permet aux programmeurs et aux codeurs de suivre facilement les modifications apportées aux fichiers de données. Il rivalise avec celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) GitHub ainsi que Atlassian (NASDAQ :ÉQUIPE) et s’est plutôt bien débrouillé car de plus en plus d’entreprises passent au numérique en raison de la pandémie.

Fondé en 2014, GitLab a été conçu par des entrepreneurs ukrainiens et compte aujourd’hui près de 1 300 employés. La société a également enregistré 150 millions de dollars de revenus en 2020.

Cette entreprise a effectué 11 tours de table selon Crunchbase, collectant plus de 430 millions de dollars. Certains des principaux investisseurs de l’entreprise ont été Goldman Sachs (NYSE :SG), Capitale iconique, Capitale de la rue légère et Deux investissements privés Sigma. Plus récemment, GitLab a levé un impressionnant 195 millions de dollars, portant sa valorisation estimée à environ 6 milliards de dollars. Cela en fait une cible potentielle attrayante pour les SAVS.

Cibles SPAC à surveiller : Udemy

Comme pour le travail à distance, la pandémie a également inauguré un nouveau niveau de popularité pour étudier et apprendre à distance. Les personnes coincées à la maison – dont beaucoup sont de nouveaux chômeurs – voulaient acquérir de nouvelles compétences et utiliser leur temps efficacement. C’est pourquoi Udemy est l’une des licornes les plus chaudes du moment.

Cette société a été fondée en 2009 par Eren Bali, Oktay Caglar et Gagan Biyani. Depuis son lancement, Udemy a connu une croissance exponentielle. Il compte désormais 40 millions d’apprenants et plus de 155 000 cours, dont beaucoup se vendent entre 10 et 20 dollars.

La plate-forme d’apprentissage en ligne a clôturé sur un financement de plus de 273 millions de dollars pour une valorisation de 3,25 milliards de dollars. En octobre, la société a également annoncé que sa division commerciale dépassait les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR).

Si Coursera (NYSE :COUR) la performance des prix puisque son introduction en bourse ne nous dit rien, les marchés aussi comprennent et valorisent cette tendance. Udemy devrait donc être une cible potentielle prisée pour les SAVS.

Cèdre

Le prochain sur cette liste de cibles potentielles pour les SAVS est Cedar. Selon Forbes, les États-Unis dépensent chaque année environ 500 milliards de dollars pour l’administration des soins de santé qui ne sont pas directement liés à la prestation de soins. Lancé en 2016, Cedar — nommé d’après l’arbre en raison de ses qualités médicinales — vise à résoudre ce problème.

Chaque année, plus de 12 millions de patients de plus de 35 prestataires de soins de santé utilisent Cedar pour vérifier leur assurance, payer une quote-part avant la visite et régler les factures impayées. Cependant, il y avait un pivot important de la stratégie qui manquait auparavant : l’assurance.

Heureusement, cette fin a également été prise en charge maintenant. En mai, Cedar a annoncé un achat de 425 millions de dollars d’Ooda Health pour un mélange de liquidités et de capitaux propres. Cette décision a été alimentée par une injection de liquidités de 200 millions de dollars en mars menée par Gestion globale de tigre, qui valorisait Cedar à 3,2 milliards de dollars.

Cette acquisition permet la fusion des produits fournisseur et assureur. En tant que tel, Cedar se tournera désormais vers de nouveaux produits axés sur l’arrière-plan de l’accélération des paiements entre les assureurs et les fournisseurs, en s’attaquant à des problèmes tels que l’autorisation préalable. Lorsque les consommateurs comprennent ce qu’ils paient et pourquoi, ils sont plus enclins à payer leurs factures, ce qui réduit considérablement le fardeau administratif.

« Nous voulons apporter l’expérience numérique des soins de santé du côté financier au 21e siècle pour la rendre personnalisée, immédiate, transparente et pratique », a déclaré le PDG Florian Otto. « Cedar est la seule entreprise qui peut vraiment construire cela parce que nous avons ce trio du fournisseur, du patient et du payeur ensemble. »

Objectifs SPAC à surveiller : aliments impossibles

Dernier sur cette liste, Impossible Foods développe des substituts à base de plantes pour les produits carnés. En raison de la nature de son modèle commercial, il est devenu un favori pour les consommateurs soucieux de l’environnement. Mais il y a aussi beaucoup de puissance financière derrière celui-ci, ce qui en fait un favori potentiel pour les SAVS.

Basée en Californie, cette société réfléchit à une cotation publique qui pourrait lui donner une valorisation de 10 milliards de dollars, selon un rapport de .. En 2020, les ventes au détail à base de plantes aux États-Unis ont atteint 7 milliards de dollars, en hausse de 27 % d’une année sur l’autre (YOY). Jusqu’à présent, Impossible Foods a également levé 1,5 milliard de dollars par le biais de capital-investissement. Impossible Foods chercherait à s’inscrire dans les 12 prochains mois, soit par le biais d’une introduction en bourse traditionnelle, soit d’une fusion avec une SPAC.

Cette entreprise vise à donner aux gens le goût et les avantages nutritionnels de la viande sans les effets néfastes sur la santé et l’environnement des produits de l’élevage. De toute évidence, cela touche une corde sensible chez les investisseurs et les consommateurs.

