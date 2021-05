SPAC, cofondateur de Zulily, lève 300 millions de dollars

Mark Vadon, co-fondateur de Zulily, dans une rare apparition au . Summit

Mark Vadon est à la recherche de la prochaine superstar du commerce électronique.

Vadon, qui a précédemment cofondé Zulily et Blue Nile et a été président du détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie Chewy, est le PDG d’une nouvelle société de «chèque en blanc» appelée Big Sky Growth Partners qui vient de lever 300 millions de dollars via une société d’acquisition à vocation spéciale ( SPAC).

Négociant sur le Nasdaq sous le symbole BSKYU, les actions de Big Sky ont légèrement chuté par rapport à son prix d’offre de 10 $ le premier jour de négociation, un autre signal indiquant que le marché SPAC brûlant pourrait se refroidir.

Même quand même, Big Sky a maintenant 300 millions de dollars pour aller chercher une entreprise de vente au détail ou directement aux consommateurs. Le SPAC nouvellement formé, créé en février, a déclaré qu’il n’avait pas encore identifié de cible d’acquisition.

«Notre équipe de direction dispose d’un vaste réseau de relations entre fondateurs, entrepreneurs, conseils d’administration, de niveau C et investisseurs en capital-risque à partir desquelles trouver des opportunités, et nous pensons que l’expérience et les capacités de notre équipe de direction feront de nous un partenaire attractif», la société écrit dans un dépôt SEC.

Outre Vadon, l’équipe de Big Sky se compose de l’ancienne avocate générale de Blue Nile, Lauren Neiswender, et du capital-risqueur de San Francisco, Paul Ferris.

L’ancien dirigeant de Zuily et Blue Nile, Darrell Cavens, est administrateur de Big Sky, tout comme le co-fondateur et co-PDG d’Allbirds Joseph Zwillinger et le capital-risqueur Michael Smith de Footwork qui siège aux conseils d’administration de Stitch et Ulta Beauty.

Vadon n’est pas aussi connu que certains des autres sommités technologiques de Seattle, mais son succès dans la création d’entreprises révolutionnaires axées sur les consommateurs ne peut être remis en question. Lors d’une apparition au . Summit en 2014, il a souligné sa justification pour garder les choses tranquilles lorsque les affaires vont bien dans une startup. Il est également un investisseur dans des sociétés telles que Rad Power Bikes, Allbirds, Flyhomes et Crowd Cow.

Et Vadon n’est pas le seul entrepreneur technologique de Seattle à sauter dans le train SPAC. L’ancien PDG d’Isilon Systems, Sujal Patel, cherche à rendre publique sa nouvelle société, Nautilus Biotechnology, via un SPAC, tout comme Aaron Easterly, PDG du marché de garde d’animaux en ligne Rover.

