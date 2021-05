SPAC: les chances sont toujours favorables à la maison, à moins que vous ne connaissiez les règles

Avec le S&P 500 affichant des rendements historiques au cours des 100 premiers jours du président Joe Biden, il n’y a eu rien de moins qu’une combustion sur le marché boursier américain. D’un creuset de relance budgétaire et monétaire, de taux d’intérêt bas, d’argent du baby-boom et d’un assaut massif de Bitcoin, un investisseur plus intelligent et plus rapide a émergé. Armés d’un smartphone et connectés via des réseaux sociaux populaires comme r / WallStreetbets, des influenceurs comme «Roaring Kitty» prouvent que les investisseurs qui parient contre l’establishment peuvent gagner gros. Et la nouvelle méthode la plus en vogue consiste à miser sur les SPAC ou les sociétés d’acquisition à vocation spéciale.

Le pari a commencé par une série de «pressions gamma» comme Gamestop (NYSE:GME), Divertissement AMC (NYSE:AMC) et meme stocks. Maintenant, il y a une autre façon de parier contre la maison: les SPAC. Mais malgré leur attrait populiste, les vrais gagnants de l’investissement SPAC ne sont pas les actionnaires à long terme. Ce sont des joueurs d’arbitrage précoces et rapides.

Voici ce que vous devez savoir. Et comment trader comme un initié.

Rencontrez le joueur de flûte

Les SPAC sont des «sociétés à chèque en blanc» – des sociétés écrans cotées en bourse dont le seul but est d’acquérir une société privée et de la rendre publique sans passer par le processus traditionnel d’introduction en bourse (introduction en bourse). Dirigée par un who’s who d’investisseurs milliardaires et de célébrités, notamment Bill Ackman, Shaquille O’Neal et même l’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, un record de 248 introductions en bourse SPAC a été achevée en 2020, générant 100 milliards de dollars de recettes. C’est plus de 7 fois les 13,6 milliards de dollars levés en 2019. C’est aussi plus d’argent levé par les SPAC en une seule année depuis la création de la première société de chèques en blanc en 2003.

Les chiffres sont importants pour une raison. Les SPAC s’inscrivent dans le récit de Pied Piper de Wall Street comme corrompu et inefficace, ouvrant une voie moins chère, plus rapide et plus sûre vers les marchés financiers qu’une introduction en bourse traditionnelle. C’est le cri populiste de Chamath Palihapitiya, dont les 14 investissements SPAC prouvent que les investisseurs individuels peuvent contourner «le processus de déclaration publique qui est de véritables lésions cérébrales». La performance de Chamath en 2021 a été mitigée.

Hits comme Capital social Hedosophia Holdings Corp V (NYSE:IPOE) et Transition propre Arclight (NASDAQ:ACTC) sont respectivement en hausse de 39% et 47% cette année, contre 11% de hausse du S&P 500. Sous-performants comme l’assureur maladie Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV) et Capital social Hedosophia Holdings Corp IV (NYSE:IPOD), qui n’a pas encore annoncé d’objectif de fusion, sont en baisse de 39% et 21% depuis le début de l’année.

Donnez-leur ce qu’ils veulent

Bien qu’ils soient potentiellement perturbateurs pour l’establishment de Wall Street, les SPAC semblent bien alignés avec les investisseurs de détail – et font appel à deux changements de sentiment clés. Premièrement, ils offrent une certitude. Dans un marché plus spéculatif où les prix fluctuent énormément et les évaluations des entreprises sont subjectives, les SPAC offrent à leurs entreprises privées cibles un chemin assuré vers les marchés financiers.

Les investisseurs SPAC se voient également promettre une certitude via une structure de capital qui leur permet d’encaisser à tout moment. Les SPAC lèvent des liquidités dans le cadre d’une introduction en bourse et placent les fonds dans un compte de fonds fiduciaire portant intérêt – dont le but est de couvrir les dépenses associées à la transaction de dé-SPAC (la transition de la société écran vide à l’entreprise acquise). Ils ont deux ans pour rechercher une société privée cible avec laquelle fusionner et mettre en bourse. Si un SPAC ne peut pas reprendre une autre entreprise dans deux ans, il se dissout et retourne l’argent aux investisseurs. À ce jour, 361 SPAC n’ont pas annoncé de fusion en cours.

Les SPAC font également appel à un deuxième changement de sentiment chez les investisseurs de détail: une préférence pour les investissements de démarrage, c’est-à-dire la croissance par rapport à la valeur. En conséquence, les SPAC permettent aux investisseurs de se lancer dans des noms de croissance ambitieux qui surfent sur les tendances séculaires à long terme. Les exemples comprennent Momentus (NASDAQ:SRAC) dans la logistique spatiale, Participations du super groupe (NYSE:SGHC) et DaftKings (NASDAQ:DKNG) dans les paris sportifs, et près d’une douzaine de nouveaux SPAC pour véhicules électriques. La plupart des SPAC sont des histoires à long terme dont la croissance des bénéfices et la rentabilité sont des années dans le futur.

Qui prend l’onglet?

Compte tenu de l’appétit actuel du marché pour la croissance, associé aux risques de valorisation inhérents à une offre publique, il est logique que tant d’entreprises naissantes se lancent dans les SPAC. Mais cette liberté et cette flexibilité ont un prix. Et ses actionnaires qui prennent la note.

Le premier prix à payer pour les investisseurs SPAC: la dilution des actions. À première vue, les SPAC ressemblent à une garantie de remboursement. Mais, il y a de la valeur perdue le long de la route serpentine de deux ans pour amener une entreprise en bourse. En cours de route, les SPAC donnent des actions et des bons de souscription à des personnes qui ne contribuent pas en espèces à la fusion éventuelle. Ces investisseurs peuvent racheter leurs actions au prix d’achat, majoré des intérêts, plus le droit de conserver les bons de souscription gratuitement.

Temps rapides avec les SPAC

Les SPAC offrent ces «bons de souscription détachables» comme édulcorant pour attirer l’argent des sponsors. Mais cette structure offre à ces premiers investisseurs un autre avantage: une opportunité d’arbitrage à court terme avec peu de risque financier. La preuve est dans les rachats. Les SPAC qui ont fusionné entre janvier 2019 et juin 2020 avaient un taux de remboursement de 58%. Cela signifie que la majorité des sponsors et des investisseurs avant la fusion ont choisi de racheter leurs actions plutôt que de participer à la fusion avec la cible. Ils achètent l’introduction en bourse pour le rendement de rachat garanti plus l’option de bon de souscription gratuite et n’ont AUCUN intérêt dans la performance à long terme de la société de-SPAC.

Pour ces investisseurs SPAC précoces avant la fusion, les rachats en valent la peine – en moyenne 11,6% ou plus. Mais pour les investisseurs qui considèrent les SPAC post-fusion comme de véritables entreprises, ces titres «gratuits» diluent la valeur de leurs actions. Pour remplacer la trésorerie perdue par les rachats, les SPAC lèvent des fonds via une offre secondaire, ou PIPE (investissement privé en actions publiques), diluant davantage les capitaux propres de l’entreprise. Certains observateurs ont mis en garde contre ce conflit d’intérêts. SPAC d’Ackman, Place Pershing Tontine Holdings (NYSE:PSTH), décourage l’action d’argent rapide par son mandat: les deux tiers des warrants émis aux actionnaires ne sont pas détachables.

Règles de jeu

Le deuxième prix de l’investissement SPAC – la performance du marché secondaire – est difficile à calculer. Étant donné qu’un plus grand nombre de SPAC pré-accord arrivent maintenant sur le marché, il y a plus de SPAC qui se négocient autour de leur prix de rachat de 10 $. Le SPAC moyen se négocie désormais avec une prime de 2,2% par rapport à sa valeur liquidative (valeur liquidative). En janvier, 100% des SPAC se négociaient à leur valeur liquidative.

Mais, avec autant de SPAC qui planent autour de NAV, les investisseurs particuliers qui souhaitent jouer dans cet espace peuvent toujours trouver des opportunités.

Une astuce: faites ce que font les hedge funds. Achetez un panier de SPAC avec un risque de baisse relativement faible et un potentiel de hausse (s’ils choisissent les bonnes cibles). Il y a de meilleures chances qu’au moins un trouve un accord et que d’autres se mettent à bavarder, compensant les pertes.

Un deuxième test décisif: recherchez des SPAC de sponsors de haute qualité, qui ont tendance à produire de meilleurs résultats, soit en raison de conditions moins dilutives (par exemple, des frais de promotion moins élevés par le parent ou pas de warrants), soit de meilleures performances après la fusion en restant impliqué dans les affaires. PSTH, par exemple, se négocie toujours à 20% au-dessus de son prix de rachat.

Il y a de bons investissements parmi les SPAC avant la fusion. Mes favoris sont des noms avec une gestion respectée qui tournent toujours autour de 10 $: Capital de croissance stratégique Apollo (NYSE:APSG), Acquisition de Soaring Eagle (NASDAQ:SRNGU) et Acquisition de dunes (NASDAQ:DUNE). Pour les investisseurs qui peuvent s’impliquer suffisamment tôt dans les bons noms, il peut encore y avoir une opportunité à la hausse dans les SPAC. À plus long terme, le jury ne se demande toujours pas si le refroidissement de l’intérêt des détaillants et le resserrement des réglementations de la SEC fermeront le robinet d’introduction en bourse de la SPAC. Soyez prudent.

Restez à l’écoute pour en savoir plus dans cette série, où je fournirai un aperçu détaillé des SPAC individuels.

