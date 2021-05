SPAC: Saveur de saison ou réelle opportunité pour les entrepreneurs d’approcher les marchés publics?

Avant qu’un SPAC soit pleinement fonctionnel, il faudrait garder à l’esprit des aspects tels que les implications fiscales pour les actionnaires ainsi que les taux de change et autres implications réglementaires. Image: .Par Nitesh Mehta et Arjun Goradia

Un phénomène qui a certainement pris de l’ampleur et battu toutes sortes de records au cours des deux dernières années et plus encore au cours des quatre derniers mois, ce sont les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) – des véhicules d’investissement qui peuvent être utilisés pour approcher les marchés publics. En termes simples, ces véhicules lèvent des capitaux, sont cotés et cherchent par la suite à acquérir une société cible existante non cotée dans tous les secteurs / zones géographiques. Ce faisant, il contribue à libérer de la valeur pour les investisseurs des SPAC et les entreprises cibles peuvent également entrer en bourse dans un délai serré.

Le marché américain a connu un pic de l’activité SPAC. En 2020, le nombre de SPAC a été jusqu’à 5 fois supérieur à celui de 2019 et en 2021 l’activité SPAC a déjà franchi les chiffres de 2020 en 4 mois. Il y a actuellement plus de 400 SPAC à la recherche d’acquisitions et une estimation de 140 milliards USD de poudre sèche est disponible.

On s’attend également à ce que les activités récentes des inscriptions SPAC aux États-Unis attirent rapidement les marchés indiens, qui comptent des entreprises privées intéressantes prêtes à entrer en bourse en termes d’échelle et de taille de l’entreprise.

La raison générale pour laquelle plusieurs SPAC ont augmenté est principalement due à la facilité d’inscription via une voie SPAC par rapport à l’inscription via une voie d’introduction en bourse traditionnelle pour des facteurs tels que:

Un processus d’introduction en bourse est généralement un processus rigoureux, implique une préparation approfondie (y compris des tournées de présentation pour la promotion) et prend généralement 12 à 18 mois pour être coté à l’étranger, tandis qu’une inscription à l’étranger via la voie SPAC peut généralement être réalisée en 6 à 8 mois. L’Inde n’autorise actuellement pas l’inscription directe à l’étranger des sociétés indiennes, tandis que les sociétés indiennes qui souhaitent entrer en bourse peuvent envisager de lever des fonds via la voie SPAC.

La flambée du nombre de SPAC et la colossale liquidité disponible à déployer démontrent que les SPAC sont là pour rester et que l’opportunité est réelle. Cependant, le succès des SPAC ne dépendrait pas seulement de l’identification et de l’acquisition des bonnes cibles, mais aussi de la mesure dans laquelle l’appréciation de la valeur de l’investissement pour les investisseurs de SPAC a lieu après l’acquisition, d’autant plus que les cours des actions de certains des SPAC qui sont devenus publics ont plané autour de leur prix d’offre initial après l’acquisition cible. En conséquence, des facteurs tels que la crédibilité des fondateurs de SPAC et le choix de la cible pour les SPAC seraient les principaux déterminants d’un avenir prometteur pour les SPAC.

Les SPAC, de divers pays à travers le monde (en particulier les États-Unis), ont approché diverses entreprises en Inde, en particulier celles des domaines de la technologie, de la santé et du divertissement, dans le but d’investir dans celles-ci et de libérer leur valeur à l’échelle mondiale. Cependant, les fondateurs doivent également comprendre s’ils sont prêts pour le SPAC en termes de planification commerciale actuelle, de gouvernance, de processus juridiques, d’exigences en matière de rapports et de coût de conformité, car après l’acquisition par un SPAC, la société cible serait régie par les régulateurs américains.

En outre, d’un point de vue indien, avant qu’un SPAC ne soit pleinement fonctionnel, il faudrait également garder à l’esprit des aspects tels que les implications fiscales pour les actionnaires ainsi que les taux de change et d’autres implications réglementaires, en particulier pour les fondateurs et les actionnaires indiens.

Alors que les réglementations visant à accueillir les transactions SPAC offshore du point de vue indien sont toujours attendues, en tant qu’effort d’attirer des capitaux mondiaux pour stimuler la croissance économique et le développement de l’Inde et de reproduire des méthodes innovantes mondiales de mobilisation de capitaux telles que les SPAC, le gouvernement indien par le biais de sa réglementation L’IFSCA a également récemment proposé un projet de cadre pour l’inscription des SPAC sur les bourses reconnues de l’IFSC, en Inde. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement indien pour promouvoir les entreprises en Inde, les marchés indiens devraient connaître une traction accrue et pourraient être le prochain pari pour les SPAC.

Nitesh Mehta est Partner et Arjun Goradia est Manager – M&A Tax and Regulatory Services chez BDO India. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.

