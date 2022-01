Space Cowboy : L’héritage blues-rock puissant de Steve Miller

Intronisé au Temple de la renommée du rock and roll Steve Miller est maintenant dans son deuxième demi-siècle à la tête du Steve Miller Band. L’homme de Milwaukee va de plus en plus fort, surtout après le mois de juin 2017 de le nouveau deal qui a ramené tout son catalogue enregistré à Capitol, le label où il a passé une grande partie de sa carrière. Fin 2019 a vu la sortie du Coffret 3CD + DVD Bienvenue dans le coffre-fort sur Sailor/Capitol/UMe.

Miller a formé la formation originale du groupe à San Francisco, sous le nom de Steve Miller Blues Band, en 1966. Depuis lors, il a présidé leurs innombrables centaines de concerts et 17 albums studio, le plus récent étant Let Your Hair Down en 2011.

De nombreux fans connaissent et aiment Miller et le groupe pour leurs succès pop emblématiques des années 1970 et 80, dont l’incontournable « The Joker » est devenu n°1 aux États-Unis le 12 janvier 1974, puis a fait de même au Royaume-Uni pendant une génération. plus tard, dans une réédition de 1990. La SMB l’a suivi avec deux autres hits américains, « Rock’n Me » en 1976 et « Abracadabra » en 1982, et six autres hits du Top 40.

Mais Miller avait grandi à Dallas imprégné du blues et de l’attrait magique de la guitare, notamment grâce aux amitiés de son père avec des gens comme Marcheur en T et Les Paul. Tout aussi important, son arrivée à San Francisco est survenue à l’apogée de l’ère de la ville en tant qu’épicentre de l’expérimentation musicale. À partir de ces origines, le groupe a réalisé une première série d’albums qui méritent largement d’être réévalués au 21e siècle, en outre informés par la scène rock britannique de l’époque.

En effet, le premier album du groupe en 1968, Children Of The Future, a été enregistré à Londres avec l’éminent Glyn Johns, qui a continué à superviser la sortie studio du groupe sur leurs trois albums suivants. Sur Children et le suivi tout aussi impressionnant de Sailor, plus tard la même année, le line-up a été considérablement renforcé par la présence de Boz Scaggs, avant qu’il ne parte pour sa brillante carrière solo.

Comme Johns le décrit dans son autobiographie Sound Man, ce premier album de Miller and co a représenté sa première pause en tant que producteur, après des années en tant qu’ingénieur respecté pour les pierres qui roulent et d’innombrables autres. Au moment du troisième album du groupe, Brave New World de 1969, Johns travaillait avec Les Beatles, et a invité Miller à une session au cours de laquelle l’Américain a développé une idée qui est devenue « My Dark Hour ». Inclus sur l’album, il comportait de la basse, de la batterie et une voix puissante de Paul Mccartney, crédité comme Paul Ramon.

Le Joker était l’album de 1973 qui a élevé la SMB dans les ligues majeures et, énormément aidé par la chanson titre, il est devenu leur premier LP de platine. Il y avait non seulement un énorme appétit pour les sorties suivantes telles que Fly Like An Eagle et Book Of Dreams, mais un grand intérêt pour ce qui avait précédé. La collection Greatest Hits 1974-1978 a ensuite passé plus de dix ans dans le palmarès des albums du catalogue de Billboard et a obtenu un spectaculaire disque de platine 13 fois rien qu’aux États-Unis.

Les entrées ultérieures du catalogue de Miller contiennent également de nombreuses friandises, et quelques clins d’œil à ses antécédents de blues, notamment l’excellent Born 2B Blue de 1988, qui lui a été crédité en tant qu’artiste solo. Sur les reprises de Bingo ! en 2010, et en travaillant maintenant avec le jeune frère de Glyn, Andy Johns, le groupe a rendu hommage à des personnalités comme BB Roi, sur « Rock Me Baby », Loup hurlant (« Qui a parlé ? ») et Otis Rush (« Tout votre amour »).

Écoutez le meilleur de Steve Miller sur Apple Music et Spotify.

Avec ce palmarès et son appétit vorace pour les tournées toujours intact, Miller’s place dans ce Temple de la renommée est immensément bien mérité.

Achetez ou diffusez Bienvenue dans le coffre-fort.