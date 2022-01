Space Force Saison 2 : les premières images de la série Netflix révélées

Netflix a publié les premières images de la saison 2 de Space Force, sa comédie mettant en vedette la star de The Office Steve Carell en tant que général quatre étoiles chargé de faire décoller le projet de défense Space Force nouvellement créé. Le prochain lot d’épisodes devrait être diffusé sur Netflix le 18 février.

La comédie sur le lieu de travail a été lancée sur le service de streaming en mai 2020, et il a été annoncé en novembre de la même année que la série reviendra pour une deuxième saison. Parallèlement à cet ensemble d’images de prévisualisation, Netflix a également récemment révélé que Norm Hiscock (Parks & Recreation, People of Earth) rejoindrait le producteur exécutif et co-showrunner de la saison 2 aux côtés de Greg Daniels (The Office), ainsi que l’acteur de retour Jimmy. O. Yang fera double emploi en tant qu’écrivain dans la nouvelle saison. Découvrez les nouvelles images ci-dessous.

Galerie

Le spectacle est inspiré par la proposition du président Trump pour une sixième branche de l’armée, concernée par la guerre intergalactique. L’équipe créative a indiqué que bien qu’il y ait eu un changement dans l’administration politique depuis le début de la série, la série a encore une longue piste créative à venir. Dans les coulisses, pour la saison 2, la comédie a également changé la donne en déplaçant la production de Los Angeles à Vancouver.

La réception de Space Force a été mitigée. Dans la critique de GameSpot sur la saison 1, Chris Hayner pensait que la comédie était une « déception majeure » étant donné le statut de la série en tant que réunion entre le créateur de la version américaine de The Office et sa plus grande star.