Space Jam 2 est attaqué par le réalisateur du film original – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le nouveau Space Jam a été soumis à l’examen minutieux de divers analystes contemporains. De ceux concentrés au box-office, qui se demandent pourquoi un tel film devrait être l’un des succès inattendus de la pandémie ; Même la critique qui a été chargée de le définir comme une grande publicité pour chaque licence en possession de Warner Bros. Cependant, la critique la plus forte et la plus audacieuse à ce jour est venue du réalisateur de l’original de 1996, qui assure qu’il serait même pas besoin de s’appeler Space Jam, quand ce n’est pas le cas.

On sait depuis des années que Joe Pytka, le réalisateur de Space Jam (1996) est resté dans un éternel déni à l’idée d’une suite à son film. Même Warner l’a approché en premier, mais a décliné l’offre lorsqu’il a été pris en considération que Michael Jordan ne ferait certainement pas partie du film. Depuis lors, le cinéaste a détesté l’idée et maintenant que Warner a quand même proposé le projet, Pytka n’a pas de mots très heureux à partager.

En discutant avec EW de Space Jame: A New Era, le réalisateur n’a pas retenu ses mots en faisant référence à un film qui lui a pris près de six séances pour terminer. Pour lui, il manque au film un point clé très important : Michael Jordan.

« J’ai travaillé avec trois personnes qui ont cette qualité magique qui affecte les gens quoi qu’il arrive ; ils les voient et quelque chose s’allume, une lumière : Michael Jordan, Michael Jackson et Madonna”, a-t-il expliqué. « Tous les trois ont cette qualité avec laquelle les gens se connectent immédiatement sans rien comprendre à leur sujet. Et personne d’autre n’a cette qualité. LeBron est un fantastique basketteur, il est l’un des 20 plus grands basketteurs de tous les temps. Mais ce n’est pas Michael. Peut-être qu’ils devraient l’appeler autrement. Ils ne devraient pas l’appeler Space Jam 2, ou quoi que ce soit. Ce devrait être un autre film. Ce n’est pas Space Jam. Space Jam est Michael Jordan. Peu importe à quel point LeBron veut être un grand joueur, et c’est un grand joueur, ce n’est pas Michael Jordan. Il n’y aura jamais un autre Michael Jordan.

Ce n’était pas tout. Joe Pytka a également brièvement évoqué l’insignifiance de la bande originale du film et même la conception des personnages. Pour lui, cette version tridimensionnelle et animée de Bugs Bunny est choquante. Il l’a défini comme une sorte d’approximation de ces peluches moelleuses que vous achetez dans les magasins d’aéroport afin que les enfants puissent se divertir lorsqu’ils doivent attendre une correspondance aérienne.

Pytka a peut-être oublié que l’objectif principal d’un film comme Space Jam est précisément de divertir et de vendre des animaux en peluche dans le processus (entre autres). En fait, le film original était une idée conçue à partir d’une publicité, nous entendons une publicité où Michael Jordan partageait la scène avec Bugs Bunny. Un spot divertissant et audacieux qui a immédiatement allumé la lumière jaune à Hollywood.

L’aversion du réalisateur pour une suite de son film est un sujet dont il parle abondamment depuis des années. À une autre occasion, vers 2016, il a également admis à EW qu’il ne comprenait pas “comment une suite pourrait fonctionner”. De toute évidence, le réalisateur a complètement sous-estimé Warner, même si la réalité est qu’il a également admis qu’au fond il ne voulait tout simplement pas qu’une telle chose se produise : « En plus, je ne veux pas que cela se produise. [la película]. C’est probablement pourquoi, n’est-ce pas?

Actuellement Space Jam: A New Universe, avec ou sans la permission de Joe Pytka, est le hit de la carte du week-end dernier. Il n’a pas si mal fait dans les reproductions de HBO Max, même si peut-être une bonne partie de ces chiffres atteints en streaming, nous devons remercier Pytka pour leurs multiples tentatives pour le voir en entier. Bon travail Pytka, nous savions que vous pouviez compter sur vous !

Source : CinéPremier